На прошлой неделе рынки не получили новых сигналов к росту, учитывая, что настрой ФРС не претерпел изменений, а переговоры США-КНДР завершились хуже ожиданий. Доходность UST-10 немного выросла на сильных данных по росту ВВП США, а валюты развивающихся стран, зависимых от политических новостей ослабли. Российские рынки следуют динамике аналогов EM. Публикация деталей санкционного законопроекта DASKA не вызвала особой реакции, поскольку список санкций не стал сюрпризом, а вероятность принятия данного закона осталась неопределенной. Новостной поток по делу Baring Vostok также нейтрален, поскольку президент РФ, судя по данным Bloomberg, занял выжидательную позицию, намекнув сторонам конфликта на необходимость более четкого обоснования своих позиций. На этом фоне Минфин РФ разместил ОФЗ на рекордные 58 млрд руб., преимущественно среди локальных игроков, которые получили приток ликвидности от погашения прошлого выпуска на 150 млрд руб. Приток иностранных инвестиций в ОФЗ, который в январе составил 54 млрд руб., вряд ли усилился в феврале, судя по динамике курса. Ключевые темы этой недели. В начале недели на рынках умеренный позитив на заявлениях о близком подписании договора США-Китай. При этом торговый представитель США Р. Лайтхайзер занимает более осторожную позицию, что ограничивает оптимизм рынков.

Ключевым событием ЕМ будет публикация целей по росту ВВП Китая и мерам по их достижению – по итогам двух сессий Парламента (ВСНП) Китая 3 и 5 марта. По мнению глобальных аналитиков ИНГ, цель по росту ниже 6,5% может быть негативно воспринята рынком. Инвесторы будут следить за сигналами по смягчению бюджетной политики и ДКП, однако последнее может противоречить торговым договоренностям с США о стабильном юане. Для развитых рынков ключевым будет блок экономической статистики из США, включая продажи домов и «бежевую книгу ФРС», однако кульминацией станут данные по рынку труда в пятницу. Рынок настроен на замедление роста занятости и не ожидает изменения выжидательного настроя ФРС. Также заслуживает внимания заседание ЕЦБ – в части прогнозов экономического роста (возможно ухудшение) и мер его стимулирования. В РФ на этой неделе Минфин, скорее всего, объявит об увеличении объема покупок валюты до 270 млрд руб. ($4,1 млрд) в марте по сравнению с февралем в связи с ростом цен на нефть и календарным фактором. С учетом догоняющих интервенций ЦБ суммарные покупки могут составить $4,9 млрд, однако при среднемесячном профиците текущего счета в $9-10 млрд в текущем квартале это не должно стать проблемой для валютного рынка. Важным сигналом с точки зрения дальнейших перспектив ДКП станут финальные цифры по ИПЦ в РФ.

Рынок и мы ожидаем дальнейшего ускорения инфляции с 5,0% г/г в январе до 5,25,3% г/г в феврале. Судя по последним публичным заявлениям представителей ЦБ, траектория инфляции сейчас идет по нижней границе прогноза ЦБ, который может быть снижен с 5,05,5% на конец 2019 года. Мы опасаемся, что оптимизм ЦБ и рынка может оказаться преждевременным. Во-первых, сохраняется неопределенность относительно возможной разморозки цен на бензин после марта. Во-вторых, дополнительные меры стимулирования доходов домохозяйств, объявленные президентом, могут повысить трансмиссию инфляции цен производителей (9,5% г/г) в потребительские цены. В-третьих, замедление роста рублевых розничных депозитов до 3,5-летнего минимума в 8% г/г при январском росте долларовых депозитов на $3 млрд м/м указывает на низкую вероятность смягчения ДКП РФ в ближайшее время.