Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил о скорой готовности подписать мирное соглашение с Китаем, причём он намекнул о возможности полной отмены всех торговых пошлин. С одной стороны, эти заявления в очередной раз поддержали позитив на фондовых рынках в понедельник, с другой — уже все прекрасно понимают, что рост акций идёт искусственный, на постоянных словесных интервенциях. Президент США уже открыто продолжает манипулировать рынками и валютами. Самое интересное в том, что дефицит бюджета США бьёт новые рекорды, и отмена всех пошлин с Китаем — это провал для Трампа в торговой войне и большой негатив для американской экономики и фондового рынка.

Биржевые индексы Китая в понедельник утром взлетали ещё на 3%, хотя закрытие было более скромное, c приростом на 0.7%. Рынки Гонконга и Японии показали почти схожую динамику. На европейских площадках старт недели тоже прошёл в позитивном ключе, хотя признаков эйфории не наблюдается. Биржи Франции и Великобритании показывает рост в пределах 0.5%, а вот индексы Германии и Испании демонстрируют почти нейтральную динамику. Фьючерсы на Америку тоже торгуются в плюсе на 0.3-0.4%.

На российском фондовом рынке ситуация остаётся не столь оптимистичной, а инвестиционные настроения подавленными. Нерезидентов пугает растущий риск новых санкций против РФ, поэтому все спекулятивные западные капиталы явно продолжают выходить из российских активов. Даже растущие сегодня цены нефть никак не поддерживают российские акции.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи просел на 0.25%, до 2472 пунктов, а валютный РТС потерял 0.3%, опустившись до 1183 пунктов. Из растущих историй выделяются лишь акции Мосбиржи, Северстали, НЛМК и Русала, они прибавляют в пределах 1.5%. На положительной территории торгуется сектор электроэнергетики, а по остальным секторам всё грустно. С прицелом на 2-3 месяца ничего хорошего от российских бумаг ждать не стоит. Наилучшая стратегия – ждать более низких уровней, и в апреле или мае покупать наиболее интересные дивидендные истории. С технической точки зрения продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроет пару дней подряд ниже этого рубежа, будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Рынок сырья сегодня посылает инвесторам абсолютно противоположные сигналы. Индекс промышленных металлов показывает снижение почти на 1%. Около 0.8% теряет в цене медь, почти на 1.6% снижается алюминий, и более 1% теряет платина. Тройская унция золота снижается ещё на 0.3%, откатываясь до 1287$. Котировки нефти марки Brent поднялись в понедельник на 1%, достигнув 65.5$, но техническая картина по итогам прошлой недели выглядит негативно. С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут запросто потерять до 10%.

На глобальном валютном рынке аномально низкая волатильность наблюдается уже второй месяц. Сегодня также по всем валютным парам нет сильных движений. Индекс доллара уже несколько недель торгуется в диапазоне 96-96.5, а ключевая валютная пара евро/доллар в диапазоне 1.13-1.14. Пока весь фундаментал выглядит не в пользу евро, но сильный доллар очень не хочет видеть Трамп, который постоянно об этом говорит и пишет. Он думает, что бесконечно сможет манипулировать и рынком акций и курсом американского доллара, но рано, или поздно его слова рынок перестанет воспринимать всерьёз.

ПРОГНОЗ

Фьючерсы на основные американские индексы подрастают, однако покупать акции сейчас крайне опасно. Практически десять недель подряд растёт американский рынок на ожиданиях, которые давно перезаложены в ценах. Демократы в США уже начали давить на президента из-за растущего дефицита бюджета, а впереди главная проблема для Трампа – лимит по госдолгу.