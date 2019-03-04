Начало нового месяца – повод осмотреть «барометры» рыночного настроения. На очереди индекс РТС. В феврале индекс РТС снова поднимался над сопротивлением «боковика», начавшегося в мае 2018 года, незначительно обновив максимум года. Но радость была недолгой. Февраль закрылся по индексу «черными/падающими» свечами.

Почему РТС не удержал рекорд? Дело в том, что рост его ограничен близостью следующих сопротивлений. Всего в 13% от уровня закрытия февраля индекс РТС поджидает сопротивление максимума 2018 года.

Сам по себе этот рубеж не так уж и важен, но его сила подкрепляется тем, что он является и пиком «головы» фигуры «Голова-плечи», которая не смогла развернуться вниз в 2018 году. Описание итогов февраля немного увело нас в частности. Давайте обсудим еще общие тенденции по индексу.

По РТС нельзя констатировать наличие внятного восходящего тренда. Тренд 1998 года жестко тестировался тенями 2014 и 2016 годов. Тренд, построенный по теням 2014 и 2016 годов, тоже выглядит несерьезно. При этом на месячном срезе у индекса РТС нет намеков на нисходящие тренды, в отличие от более мелких диапазонов. Пациент скорее жив, чем мертв.

Разберем для каждой категории трейдеров эту ситуацию и как в ней действовать. Здесь, к сожалению, не может быть универсальных схем для спекулянтов и инвесторов.

О чем говорит картинка на РТС инвестору в российские акции? Движение индекса вверх ограничено сильными сопротивлениями, поддержки сомнительны. В такой ситуации сложно даже придерживаться тактики прошлых месяцев, в рамках которой мы делали акценты на сильные бумаги. Сильные акции выбирать на нашем рынке всё сложнее и сложнее. Поэтому стоит переориентировать портфели на рынки с более простой картинкой. Время для рынков сырья и американских акций.

Инвестору во фьючерс на индекс РТС

Индекс РТС может получить мощный стимул к долгосрочному росту только пробив максимум 2018 года, или опустившись к восходящему тренду декабря 2014 года (около 700 пунктов). Владельцам Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), тем кому скорее хочется разместить залежавшиеся деньги, можно рассмотреть для покупки выход наверх из «боковика» 1230 – 1030 пунктов. Но при такой покупке следует предусмотреть усреднение у названных выше более серьезных уровней.

Спекулянту по фьючерсу на индекс Московской биржи и РТС

На индексе РТС толковых восходящих трендов нет, даже если вы копнете историю с 1997 года. Все они под сомнением. Но пробой верхней границы указанного выше «боковика» – дает временное преимущество «быкам». Но, отмечать, что с «шортами» нужно быть тут осторожнее, мы не будем! Для них на РТС не нужно как-то особенно измерять размер позиции, скромно сокращая его до минимума. Разве что сроки удержания «шортов» выбирайте покороче: день, максимум неделя. Ввиду того, что на крупных срезах старше одной недели тут нисходящие тренды не просматриваются.

График 1. Индекс РТС (Срез месяц).