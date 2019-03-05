Акцент в торговых войнах смещается в сторону Индии и Турции - рост мировой экономики под угрозой
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили день в минусе, несмотря на близость финальной стадии в торговых переговорах. Ранее мы отмечали, что торги проходят вблизи важных уровней сопротивления, а большая часть позитива уже была учтена в ценах с начала года. Дополнительный положительный импульс может придать подписание окончательного документа, пока же нынешние значения являются подходящими для фиксации прибыли. К тому же, Трамп вновь поставил под угрозу рост мировой экономики, сообщив о намерении отменить льготный режим в торговле с Индией и Турцией – 6 и 17 экономики мира по объемам ВВП соответственно. То есть говорить о скором окончании торговых войн не приходится.
Вероятно, страны смогут добиться преференций в торговле, если согласятся на увеличение импорта из США. Игнорируя позитив от переговоров с Китаем, продолжает укрепляться доллар – как к валютам развитых, так и развивающихся стран, за исключением рубля. То есть спрос на рисковые активы не увеличивается.
Власти Китая сделали ряд заявлений, подтверждающих реализацию пожеланий США. В частности, речь идет о сохранении стабильного курса юаня, активном увеличении импорта, а также обеспечении большей открытости экономики для иностранных инвесторов. Сегодня торги на азиатских рынках проходят в небольшом плюсе.
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