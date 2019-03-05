Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили день в минусе, несмотря на близость финальной стадии в торговых переговорах. Ранее мы отмечали, что торги проходят вблизи важных уровней сопротивления, а большая часть позитива уже была учтена в ценах с начала года. Дополнительный положительный импульс может придать подписание окончательного документа, пока же нынешние значения являются подходящими для фиксации прибыли. К тому же, Трамп вновь поставил под угрозу рост мировой экономики, сообщив о намерении отменить льготный режим в торговле с Индией и Турцией – 6 и 17 экономики мира по объемам ВВП соответственно. То есть говорить о скором окончании торговых войн не приходится.

Вероятно, страны смогут добиться преференций в торговле, если согласятся на увеличение импорта из США. Игнорируя позитив от переговоров с Китаем, продолжает укрепляться доллар – как к валютам развитых, так и развивающихся стран, за исключением рубля. То есть спрос на рисковые активы не увеличивается.

Власти Китая сделали ряд заявлений, подтверждающих реализацию пожеланий США. В частности, речь идет о сохранении стабильного курса юаня, активном увеличении импорта, а также обеспечении большей открытости экономики для иностранных инвесторов. Сегодня торги на азиатских рынках проходят в небольшом плюсе.

Нефть демонстрировала умеренный рост на фоне обещаний России до конца марта вплотную приблизиться к уровню добычи в рамках ОПЕК+. Многие страны сделали ряд шагов в этом направлении, но РФ не торопилась с сокращением. Поддержку рынку оказывает и вероятность продления соглашения на 2 половину года, но вряд ли этого хватит для обновления максимумов года. Вероятно, нефть продолжит консолидироваться вблизи текущих значений.

Новостной фон на фондовой секции довольно насыщен. НЛМК прибавил 2.73% после рекомендации совета директоров направить на дивиденды 5.8 руб. на акцию за 4 кв. 2018. Это одна из лучших компаний в контексте выплат – рекомендуем и далее удерживать ее в портфеле.

Лукойл представил ожидаемо сильный отчет за 2018 год. Выручка выросла на 35%, чистая прибыль на 47%, чистый долг почти равен нулю. Несмотря на значительное удорожание в течение последнего года, потенциал роста акций на 5-8% сохраняется.

Неплохую динамику в 2018 демонстрировала Интер РАО – рост ключевых показателей, в том числе денежного потока, отсутствие долга, сокращение капитальных затрат – акции являются одними из самых недооцененных на рынке РФ из «голубых фишек».