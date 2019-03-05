Финансовые результаты ЛУКОЙЛа за 4К18 оказались выше наших прогнозов и прогнозов рынка. Как и другие производители нефти, ЛУКОЙЛ оставался под давлением из-за сложной макроэкономической конъюнктуры — выручка упала на 11% кв/кв до 2 043 млрд, однако EBITDA (278 млрд руб., —14% кв/кв) оказалась выше прогноза АТОНа и консенсус-прогноза на 3%, а чистая прибыль обогнала соответствующие оценки на 11% и 8%, составив 159 млрд руб. (-14% кв/кв). FCF вновь оказался сильным, увеличившись до 212 млрд руб. в 4К (+33% кв/кв) благодаря высвобождению оборотного капитала, которое фактически нивелировало сезонный рост капзатрат в 4К; FCF в 2018 вырос более чем в два раза г/г до 555 млрд руб. Чистый долг упал до всего 16.2 млрд руб. (против 153 млрд руб. на конец 3К18), что предполагает нулевую чистую долговую нагрузку.

Наше мнение. ПОЗИТИВНЫЕ результаты для акций компании, на наш взгляд: такой сильный FCF наряду с заметным снижением долговой нагрузки может позволить ЛУКОЙЛу увеличить финальные дивиденды (промежуточные уже выплачены) выше непримечательных 127 руб. на акцию, подразумеваемых минимальным коэффициентом выплаты 25% чистой прибыли по МСФО (доходность 2%), и 145 руб. на акцию, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg (доходность 3%). Это особенно актуально, учитывая, что совет директоров должен обсудить изменения дивидендной политики 6 марта. Телеконференция по итогам 4К18 запланирована на 16:00 по московскому времени сегодня, и мы ожидаем услышать обновленную информацию по целевым показателям добычи на 2019 и планам по гринфилдам, налоговому маневру в переработке, а также разъяснения по дивидендам и выкупу акций.

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