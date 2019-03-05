Вслед за строительством Росстат подверг пересмотру данные и по инвестициям в основной капитал за 2017-2018 гг. Пока что пересмотрены только цифры по полному кругу предприятий, в то время как соответствующая детальная разбивка ОКВЭД (по крупным и средним компаниям) еще не опубликована.

Пересмотр коснулся двух основных составляющих. В номинальных объемах инвестиций перебалансирована квартальная траектория за 2017-2018 гг. и улучшена динамика за 2018 г. (видимо, за счет недавнего пересмотра строительства): обычно в оперативных данных все уточнения, прошедшие за год, относят на 4 квартал, а после пересмотра суммы распределяют по году более равномерно. Так и случилось в этот раз: например, за 2017 г. сумма инвестиций выросла лишь на 60 млрд руб. после пересмотра (с 15 967 млрд руб. до 16 027 млрд руб.). Сумма инвестиций за 9М 2018 г. выросла ~на 300 млрд руб. Дефлятор инвестиций в целом пересмотрен в сторону понижения (новый составляет 4,3% г./г. в среднем за 9М 2018 г. против старого значения в 5% г./г. за аналогичный период). Разумеется, это смогло улучшить цифры по динамике инвестиций в реальном выражении почти на 1 п.п.

В итоге, как мы понимаем, реальная динамика инвестиций за 2018 г. улучшилась за счет 1) пересмотра строительства и 2) снижения дефлятора. Мы не раз высказывали свои сомнения относительно адекватности новых цифр по строительству. В то же время снижение дефлятора можно объяснить сокращением доли импорта во внутренних инвестициях.

Не секрет, что заметная часть инвестиционных товаров, как правило, является импортной (машины и оборудование составляют заметную часть импорта). А потому рост цен на них во многом зависит от темпов ослабления рубля – это явно видно на втором графике, где изображена совместная динамика среднеквартального курса рубля и дефлятора валового накопления основного капитала (ВНОК), который пока еще не пересматривался. Хотя ВНОК и инвестиции в основной капитал (собственно, те данные, которые пересмотрел Росстат) – это немного разные показатели, их динамика достаточно близка друг к другу. Так, если обратить внимание на последние два квартала 2018 г., то можно увидеть, что дефлятор ВНОК в 3 кв. 2018 г. (исходя из прошлой динамики) выглядит заниженным, и в 4 кв. с учетом ускорения темпов ослабления рубля должен был бы вырасти. Однако рост инвестиций, достигнутый в 3 кв. 2018 г., происходил на фоне снижения импорта машин и оборудования. Формально, такая ситуация (рост инвестиций при сокращении инвестиционного импорта) допускает снижение дефлятора инвестиций даже при ослаблении рубля (т.к. вес импорта в общем объеме снижается), но это выглядит очень странно и нетипично (как минимум, такого резкого изменения структуры инвестиций не было за последние 5 лет). В обычном случае во 2П 2018 г. логично было бы увидеть повышение цифр по дефлятору при пересмотре данных, а не их снижение, и это ухудшило бы цифры по реальному росту.

Стоит отметить, что качество даже квартальных данных по инвестициям, видимо, остается низким. До пересмотра в данных нет явного тренда, и наблюдается большая квартальная волатильность, которая после пересмотра полностью исчезает.