Российский рублёвый индекс Московской биржи четвертую неделю подряд закрыл в минусе, хотя по-прежнему находится всего в нескольких процентах от исторического максимума, установленного в нынешнем году. На прошлой неделе потери индекса Мосбиржи составили около 0,4%: торги завершились на отметке 2478 пунктов.

На российский рынок по-прежнему давит угроза санкций со стороны США, что приводит к тому, что «горячие» спекулятивные деньги не спешат заходить в российские активы. При том что российский рынок остается фундаментально привлекательным из-за его высокой дивидендной доходности. К примеру, дивиденды по акциям металлургических компаний составляют 12-15% годовых.

Ситуация на рынках остается сложной и неопределенной, но поскольку ключевые фондовые площадки продолжают расти, необходимость в защитных инструментах, в частности, в золоте, снижается. В итоге металл за прошедшую неделю подешевел почти на 3% до $1295,20 за тройскую унцию, растеряв почти весь рост нынешнего года.

В то же время нефть остается на уровне выше $65 за баррель, хотя за неделю котировки снизились почти на 3%. Тем не менее с начала года рост стоимости нефти превышает 20%. Основное влияние на котировки сейчас оказывают новости с переговоров США и Китая по поводу торговых пошлин и постоянное давление на ОПЕК со стороны Трампа с требованием снизить цену на нефть.

Официальный курс рубля остается довольно стабильным в диапазоне 65-66 руб./$ под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, решение ФРС США взять паузу в цикле повышения процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков развивающихся стран. С другой, новые угрозы санкций, бюджетное правило играют в пользу ослабления рубля. При этом фундаментально при текущих ценах на нефть рубль остается недооцененным.