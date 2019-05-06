Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным понижением до 1%, в районе 2555-2560 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2550, 2540 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2580, 2590 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение внешнего фона, связанное с обоснованными опасениями усугубления торговой войны между США и Китаем. Позднее индекс МосБиржи может продолжить падение к ближайшим уровням поддержки, расположенным в районе 2550, 2540, 2530 п.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер изменения нефтяных котировок и основных западных фондовых индексов. В целом локальный рынок имеет весомые предпосылки для закрытия с существенным понижением.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.22%) и РТС (+0.84%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало в целом позитивное состояние внешнего фона. Добавим, что опережающее повышение долларового индекса РТС было обусловлено коррекционным укреплением курса рубля.

Пятничные торги на Московской Бирже состоялись в официальный праздничный день в РФ. Потому торговая активность на локальном рынке акций оказалась ожидаемо невысокой. Начавшаяся рабочая неделя также будет сокращенной. Потому стоит ожидать возврата крупных инвесторов и спекулянтов на российский фондовый рынок лишь со следующего понедельника, 13 мая.

Между тем, за пределами России происходят достаточно важные события, которые способны оказать косвенное влияние на настроения участников локальных торгов. Конечно, наиболее значимым внешним индикатором остается динамика нефтяных фьючерсов. В прошлый четверг они сильно подешевели вслед за сообщением о сильном недельном увеличении запасов сырой нефти в США. Сейчас они возросли до максимума с сентября 2017 года. Позднее цены на «черное золото» сумели отыграть часть своих потерь в связи с сохраняющимися геополитическими рисками вокруг Ливии, Ирана и Венесуэлы. Каждая из указанных стран может существенно сократить поставки нефти на мировой рынок под влиянием ряда внутренних и внешних проблем. Однако новым ударом для нефтяного рынка стала вполне реальная угроза эскалации торговой войны между США и Китаем. Президент Трамп неожиданно заявил о планах масштабного повышения импортных пошлин на продукцию из КНР уже на текущей неделе. Это ставит под вопрос возможность достижения прогресса в затянувшихся двусторонних переговорах.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 16 п. или около 1.3% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Ожидаемо слабее рынка торговались бумаги НЛМК (NLMK RM, —3.19%) и Новатэк (NVTK RM, —0.61%). В пятницу они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов T+2.

Акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, —1.77%) обновили десятинедельный минимум, несмотря на продолжающуюся программу обратного выкупа этих бумаг на открытом рынке. Итоговые дивиденды по указанным акциям за прошлый год составят 155 руб. С учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов их суммарная величина за 2018 год составит 250 руб., что соответствует 4.6% от текущей биржевой стоимости. Указанную дивидендную доходность можно оценивать как достаточно скромную. Однако не стоит забывать, что бумаги «Лукойла» с июля 2017 года по март 2019 года выросли в цене более чем в 2 раза.

Низколиквидные акции САФМАР-ао (SFIN RM, —3.61%) полностью растеряли состоявшееся накануне однодневное повышение. Стимулом для недавних покупок в них послужило сообщение о том, что промышленно-финансовая группа «САФМАР» через свои дочерние структуры стала владельцем Афипского НПЗ. ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» также входит в состав группы «САФМАР», как и ряд других диверсифицированных активов.

Заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.49%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.46%). Как обычно, весомую поддержку этим акциям оказало внутридневное укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Акции Магнит (MGNТ RM, +1.31%) продолжили свое повышение, наметившееся после недавней публикации неоднозначных финансовых и операционных результатов эмитента за 1 квартал 2019 года. Чистая прибыль торговой сети по МСФО сократилась за отчетный период на 52.2% до уровня в 3.54 млрд руб. Вместе с тем, ее чистая выручка возросла на 10.1%. Кроме того, прирост сопоставимых продаж на 0.6% и величины среднего чека на 4.2% состоялся одновременно с сокращением покупательского трафика на 3.5%.

Стоит отметить и существенное увеличение чистого долга «Магнита» до 182.6 млрд руб. со 137.8 млрд руб. годом ранее. Текущее соотношение Чистый долг/EBITDA составляет 2.1x. Этот показатель мог бы увеличиться еще более существенно в случае поглощения «Магнитом» конкурирующей торговой сети «Лента». Однако указанная сделка на этот раз не состоялась.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости, которое в среднем составляет около 2.0%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел более чем на 5.0%. Гонконгский Hang Seng потерял 3.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как на редкость неблагоприятное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с сильным понижением.