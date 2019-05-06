Тема торговых противоречий США-Китай вновь выходит на первый план
На прошлой неделе состоялся очередной раунд торговых переговоров между странами, после которого стороны давали стандартные комментарии о продуктивности дискуссии и близости к заключению соглашения. Однако в воскресенье Президент США Д.Трамп неожиданно для участников рынка объявил об увеличении импортных пошлин для китайских товаров на сумму в 200 млрд долл. с 10% до 25% с 10 мая, а также упомянул о возможности расширения 25%-ной пошлины на весь китайский импорт.
В связи с этим начало недели на глобальных рынках проходит в выраженно негативном ключе. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в минусе, китайский Shanghai Comp. снижается почти на 6%, а фьючерсы на американские индексы теряют около 1,7-2%. Ряд СМИ сообщает о вероятном отказе китайской делегации от поездки в Вашингтон на этой неделе (ранее новый раунд торговых переговоров был запланирован на 8 мая). Вопрос, состоится ли очередной раунд торговых переговоров на этой неделе, — ключевой для определения риск-аппетита на рынках. На текущий момент заявления американской стороны теоретически могут рассматриваться как попытка усилить переговорные позиции, но, если до конца недели инцидент не будет исчерпан и пошлины действительно вырастут до 25%, коррекционный сценарий вполне может подтвердиться.
Из других тем утра выделим публикацию индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin – показатель вышел на уровне в 54,5 пункта (при прогнозе в 54,3 пункта). Сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг ряда стран ЕС, и данные по розничным продажам еврозоны. Тем не менее, ключевой темой ближайших дней, вероятно, останется вопрос торговых противоречий, и любые изменения риторики сторон будут приковывать основное внимание инвесторов.
Российский рынок акций на слабоактивных торгах прошлой недели демонстрировал умеренно-позитивную динамику и забрался в верхнюю половину диапазона 2540-2600 пунктов, в котором находится уже четыре недели. Учитывая выраженное ухудшение аппетита к риску на рынках, сегодня ожидаем отката индекса в сторону нижней границы диапазона.
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