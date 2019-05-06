Неделя для российского рынка начинается так же, как и на остальных мировых площадках – с активных продаж рисковых активов. В первую очередь снижаются азиатские площадки и другие индексы развивающихся рынков. Причиной являются материалы западных СМИ, в первую очередь WSJ, согласно которым, Китай может отказаться от продолжения торговых переговоров в нынешнем виде. Ранее Трамп через Twitter сообщил о повышении пошлин до 25% по ряду товаров из Китая, что стало неожиданностью для азиатских переговорщиков и не укладывается в спокойный тон последних недель. Уверенность участников рынка относительно скорого достижения сделки была практически непоколебимой, теперь же на повестку возвращается неопределенность. К открытию российского рынка индексы Китая теряли более 5%.

Российские площадки изначально отреагировали на ситуацию ожидаемо негативно, однако влияние обострения торговых отношений на отечественные индексы, на наш взгляд, будет более умеренным, нежели на американские и, в особенности, китайские аналоги. Подобное наблюдалось на протяжении 2018 года.

Более существенно для российских инвесторов снижение сырьевых котировок, что в большей степени также связано с изменением конъюнктуры рынка и, как следствие, пересмотром в худшую сторону спроса со стороны Китая, но также является и результатом текущей оценки баланса на сырьевом рынке. Запасы нефти в США, по последним данным, выросли сразу на 10 млн. баррелей, несмотря на санкции в отношении покупателей у Ирана. К тому же, ряд членов ОПЕК подтвердили готовность заместить выпавшие объемы поставок. Оба этих фактора должны отправить котировки Brent как минимум до $68 за баррель. Покупки золота в текущих условиях, напротив, становятся довольно актуальными, как и акций российских золотодобывающих компаний.

На рубль существенное влияние в последние дни оказывает фактор «тонкого» рынка, а также ухудшение настроений в отношении развивающихся площадок. Уход от рисков продолжится и перед выходным днем 9 мая, к тому же, фундаментальных факторов поддержки для рубля сейчас довольно мало, поэтому покупки доллара и евро являются основным сценарием.

Одними из немногих бумаг, которые растут сегодня, является Башнефть, так как сегодня совет директоров компании озвучит рекомендацию по дивидендам, ожидания довольно оптимистичные. Прогнозируемо сильный отчет по МСФО за 2018 представил Сургутнефтегаз, увеличивший прибыль в 4.4 раза. Акции компании также остаются интересными в контексте дивидендов.