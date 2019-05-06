Рынок ОФЗ может начать неделю в отрицательной зоне
Сегодня торги на рынке ОФЗ возобновятся после первой половины майских праздников в России (формально торги на МосБирже были открыты 2 и 3 мая, однако оборот в секции ОФЗ был близким к нулю). 30 апреля, в последний день торгов перед праздничным перерывом, доходности ОФЗ с фиксированным купоном продолжали снижаться на фоне сигналов о смягчении риторики Банка России, длительного перерыва между первичными аукционами и в преддверии погашения ОФЗ-26216. По итогам сессии дальний и средний отрезки кривой сместились вниз на 2–6 бп, а короткие выпуски снизились в доходности на 2–8 бп. Среди длинных бумаг лидировал ОФЗ-26225 (YTM 8,37%), опустившийся в доходности на 7 бп. В ближнем сегменте лучший результат показал ОФЗ-26210 (YTM 7,31%), закрывшийся снижением доходности на 19 бп. Тем временем линкеры по-прежнему смотрелись слабее выпусков с фиксированным купоном: их реальные доходности выросли на 2–5 бп. Общий же оборот в секции суверенного долга на МосБирже 30 апреля составил 10,2 млрд руб. против 21 млрд руб. в день в среднем за последний месяц.
В эту среду Минфин возобновит регулярные аукционы ОФЗ после 2-недельной паузы. Между тем мы полагаем, что активность как на первичном, так и на вторичном рынках на этой неделе будет небольшой в связи с предстоящим продолжением майских праздников в России. По состоянию на конец пятничных торгов рубль ослаб в недельном сопоставлении на 0,5%, а 10-летние локальные облигации большинства других развивающихся стран за неделю выросли в доходности на 2–10 бп. В связи с этим рынок ОФЗ, на наш взгляд, может начать неделю в отрицательной зоне.
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