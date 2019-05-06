Во 2П18 выручка Сургутнефтегаза за вычетом экспортных пошлин выросла на 32% г/г (до 1 556 млрд руб.), EBITDA укрепилась на 31% г/г (до 482 млрд руб.), а чистая прибыль увеличилась более чем в 4 раза г/г (до 460 млрд руб.), отражая существенную прибыль от курсовых разниц (304 млрд руб. во 2П18). По 2018 году она достигла внушительных 529 млрд руб., что привело к рекордному росту чистой прибыли по МСФО до 850 млрд руб. Денежная подушка Сургутнефтегаза (с учётом краткосрочных и долгосрочных депозитов) выросла на 33% г/г до 3 363 млрд руб.; в наибольшей степени это объясняется эффектом валютной переоценки, но сильный FCF во 2П18 также оказал влияние, на наш взгляд (FCF: 107 млрд руб., +14% г/г).

Наше мнение. Отчётность по стандартам МСФО традиционно близка к ранее раскрытым показателям по РСБУ, особенно в части прибыли от курсовых разниц (РСБУ: 510 млрд руб.) и чистой прибыли (РСБУ: 828 млрд руб.). Хотя мы отмечаем довольно сильные результаты за 2П18, особенно укрепление FCF, отчётность НЕЙТРАЛЬНА для акций, поскольку внимание рынка сейчас сосредоточено на дивидендам по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (определяются на базе РСБУ). Напомним, по нашей оценке на базе 10% чистой прибыли по РСБУ дивиденд за 2018 должен достигнуть 7.62 руб. на акцию (доходность 19%).