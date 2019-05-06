Смягчение риторики ведущих центробанков наряду с оптимизмом в отношении торгового соглашения между США и Китаем оказали поддержку рисковым активам, для которых начало этого года стало одним из лучших за последнее десятилетие. В этом материале мы анализируем период с начала 2019 г. в контексте нашей стратегии Взгляд на 2019 г. и представляем наши обновленные торговые идеи.

Мировая экономика. Мы полагаем, что спрос на рисковые активы останется высоким, ведущие центробанки сохранят мягкую риторику, США и Китай, судя по всему, все ближе к заключению торгового соглашения, и глобальная экономическая активность находится на пути к стабилизации. Однако учитывая значительный рост цен рисковых активов в 1к19, инвесторы могут быть более склонны к фиксации прибыли. На наш взгляд, доходности локальных суверенных облигаций развивающихся стран имеют больший потенциал для снижения, чем еврооблигации. В то же время потенциал укрепления валют развивающихся стран относительно доллара мы считаем не очень высоким, поскольку дифференциалы процентных ставок и темпов экономического роста благоприятны для индекса доллара (DXY).

Еврооблигации. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе спред EMBI Diversified Sovereign может сузиться еще сильнее, поскольку мы ожидаем, что приток средств на долговые рынки развивающихся стран продолжится. Несмотря на увеличение числа первичных размещений, общий объем рынка российских еврооблигаций заметно не меняется. В России мы по-прежнему отдаем предпочтение корпоративным долговым бумагам. В сегменте суверенных еврооблигаций стран ближнего зарубежья нашим фаворитом остается Азербайджан, в то время как выпуски Казахстана и Белоруссии, на наш взгляд, выглядят сравнительно дорогими относительно своих аналогов. Наш взгляд на выпуски Узбекистана на текущих уровнях котировок является нейтральным.

ОФЗ. Дальнейшее смягчение риторики Банка России наряду с укреплением аппетита к риску должно способствовать притоку средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. Мы полагаем, что наклон кривой ОФЗ уменьшится. В этом году Минфин изменил подход к проведению аукционов, вследствие чего объем размещения на первичном рынке заметно вырос.

Рубль. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рубль. По нашему мнению, приток средств нерезидентов на рынок ОФЗ продолжит оказывать поддержку российской валюте, фундаментальные характеристики которой мы считаем одними из самых сильных среди других валют развивающихся стран.

Денежный рынок. Мы ожидаем, что ситуация с рублевой ликвидностью будет улучшаться на фоне отложенных покупок валюты Банком России. Мы полагаем, что возобновление цикла снижения ставок ЦБ еще не в полной мере учтено в ставках денежного рынка. По нашим оценкам, валютная ликвидность начнет сокращаться из-за сезонного снижения счета текущих операций, продолжающегося снижения долговой нагрузки банковского сектора и отложенных покупок валюты Банком России.