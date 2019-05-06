Торговые переговоры между Китаем и США вновь оказались под угрозой срыва, хотя все последние заявления свидетельствовали о приближении сделки. Буквально в последний момент китайская сторона решила частично пересмотреть ранее утверждённый план в свою пользу, и нервы у Трампа сдали. В воскресенье вечером президент США обвинил Пекин в медленном продвижении торговых переговоров и пригрозил уже в ближайшую пятницу повысить пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд. с текущих 10% до 25%. Самое интересное в том, что именно на ближайшую пятницу был намечен прилёт китайской делегации во главе с вице-премьером Лю Хэ. В ответ на этот выпад американского президента Пекин сегодня утром сообщил о том, что намеченные на пятницу переговоры могут и не состояться, что приведёт к резкой эскалации конфликта. Теперь инвесторам нужно дождаться четверга, и если подтвердится, что вице-премьер Китая не летит в Вашингтон, лучше незамедлительно уносить ноги из рисковых активов. В случае срыва пятничных переговоров, распродажи на всех фондовых рынках могут существенно усилиться уже в четверг, а в пятницу или понедельник дело может дойти до обвала. Пока же окончательно говорить о негативном сценарии рано. Трамп неоднократно в ультимативной форме повышал ставки, а после шёл на компромисс.

Тем не менее, торги почти на всех фондовых рынках в понедельник начались с сильных распродаж. Китайские биржевые индексы в понедельник рухнули почти на 6%, все европейские площадки и фьючерсы на основные биржевые индексы США пока теряют около 2%. Биржи в Японии и Лондоне сегодня закрыты из-за праздников.

Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива тоже всю первую половину дня провели на отрицательной территории, хотя никаких панических распродаж не видно. Рублёвый индекс Московской Биржи снизился на 0.9%, до 2560 пунктов. Валютный РТС в первой половине дня упал на 1%, и торгуется в районе 1235 пунктов. Ближе к закрытию торгов негативные настроения и распродажи могут усилиться.

На рынке сырья сегодня тоже наблюдается преимущественно негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, проседают почти на 0.9%. Котировки нефти на азиатской сессии падали почти на 2.5%, но сократили потери до 0.5%. Нефть марки Brent вернулась в зону выше 70$, а WTI торгуется выше 61$. Цена тройской унции золота консолидируется у отметки 1280$, без существенных изменений. Что касается нефти, инвесторам нужно помнить о предстоящей в июне встрече ОПЕК+ и том, что чем выше будут цены «черного золота», тем меньше будет шансов на пролонгацию текущего соглашения по квотам.

На глобальном валютном рынке пока нет сильных движений. Ключевая валютная пара евро/доллар торгуется на уровне 1.12, сам же индекс доллара (DXY) прибавляет 0.15%, и пока уверенно торгуется выше 97 пунктов. Британский фунт теряет 0.5%, впрочем, как и все высокодоходные валюты в мире. Рубль в паре с долларом в первой половине дня торгуется абсолютно нейтрально, оставаясь у отметки 65.1

С учётом роста политических рисков и предстоящих праздников российским инвесторам лучше частично фиксировать длинные позиции и точно не увеличивать долю рисковых активов. Всё самое важное произойдёт в четверг и пятницу, когда в России будет выходной.

Техническая картина по индексу Московской Биржи пока выглядит нейтрально, но более существенная фиксация прибыли может начаться в любой момент. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения вплоть до сильного уровня поддержки 2450 пунктов.