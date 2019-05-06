Сегодня рынок находится в отрицательной зоне (в рамках боковой динамики). Ранее инвесторы «заложили в котировки» успешное окончание переговоров между США и Китаем. Это был один из факторов, благодаря которому с конца декабря индекс S&P-500 вырос на 25%. Но в воскресенье Дональд Трамп резко усилил давление на Китай, заявив, что уже в эту пятницу он хочет повысить пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров объемом в $200 млрд. Также Трамп заявил, что скоро список таких товаров может быть расширен до $325 млрд по объему – а это практически весь объем китайского импорта в США. Почему Трамп наступает? Еще в пятницу Трамп отмечал прогресс в торговых переговорах. Вероятно, что позитивная экономическая статистика, выходящая в последние недели в США привела к тому, что американские власти не боятся замедления экономики, к которому может привести возобновление торговой войны. Затяжку переговоров инвесторы в цены не заложили, поэтому фьючерсы на открытие американского рынка сегодня находятся на отрицательной территории.

"Пока еще неясно, является ли всё это известной тактикой Трампа ведения переговоров, или же действительно будет сильное увеличение пошлин, – говорит аналитик Rakuten Securities Australia Ник Твидейл. – Если второе, то это окажет сильное медвежье давление на все рынки". (Рейтер).

Что будет дальше? Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Не в интересах Трампа остаться к тому времени у «разбитого корыта». Избиратели не простят замедление экономики. Поэтому, вероятнее всего торговое соглашение будет заключено, но не так быстро, как думали инвесторы (не до конца текущей недели).

Нефтяной рынок также показал отрицательную динамику. Сломалась «машина роста». Америка поставила рекорд нефтедобычи, Иран продолжил в мае экспортировать нефть по серым схемам, а тут еще призрак замедления мировой экономики замаячил после последнего твита Трампа. Но «машину роста» нефти еще можно «отремонтировать» – пока котировки нефти Brent выше зоны поддержки 68,5 рынок «бычий». По серебру техническая картина стала менее «бычий», зато вероятен сигнал на покупку в палладии (для этого цена должна прогуляться ниже отметки 1300 и вернуться обратно). Даже если такого сигнала по ложному пробитию не будет – ситуация в палладии «бычья» (на дневных графиках имеются соответствующие расхождения).



