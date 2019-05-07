Российский рынок акций начал новую неделю со снижения на фоне резкого ухудшения внешнего фона. Тем не менее к концу сессии практически вся просадка индекса МосБиржи была выкуплена. Это стало возможным из-за попутного восстановления на западных площадках, а также на рынке нефти.

Причем стоит отметить, что фактор неопределенности по поводу торговой сделки между США и Китаем остался на повестке дня. Дональд Трамп в понедельник отметился еще одним сообщение в Твиттере о том, что США больше не намерены нести потери из-за Китая. Уже в пятницу ожидается повышение пошлин с 10% до 25% на китайские товары объемом $200 млрд.

Поддержку глобальным рисковым активам оказала информация о том, что китайская делегация все же готовится к поездке в США, несмотря на угрозы американского президента. Участники рынка сейчас не закладывают в цены сценарий полного отсутствия сделки между странами, считая, что все происходящее является лишь торгом за более выгодные условия. От расширения торговой войны потери понесут все участники, так что с точки зрения теории игр это выглядит наименее правильным решением сторон.

Российский индекс МосБиржи в понедельник в моменте терял более 1%, но завершал сессию с нулевым изменением. Никаких масштабных распродаж на рынке не наблюдалось. Объемы дневных торгов были ниже среднего уровня. За счет вчерашнего выкупа общая техническая картина не ухудшилась. Наоборот, на среднесрочном горизонте остается актуальным восходящий тренд. В перспективе нескольких недель мы не исключаем тестирования новых исторических максимумов, однако затем в дело вмешается фактор дивидендных отсечек, который может отнять у индекса МосБиржи порядка 110 пунктов к середине июля.

В качестве сигнальной зоны, спуск ниже которой будет говорить о существенно ухудшении картины, выступает область 2520-2540 п. Тем не менее в базовом раскладе в ближайшие дни пробоя этих рубежей не ожидаем.

Не ухудшилась в понедельник и ситуация для российских нефтяников. Утренние провал во фьючерсах Brent сменился локальной волной роста, а сейчас цена барреля уже вернулась в район $71. Наш среднесрочный сценарий по рынку нефти как раз не предполагает как сильного снижения, так и мощного роста Brent выше $75. От распродажи сдерживают ожидания падения добычи в Иране и Венесуэле, а от резкого ускорения подъема – предполагаемое увеличение добычи странами ОПЕК+ или же изменение параметров коллективного соглашения в июне.

Среди нефтяников к привлекательным уровням для покупки накануне приближались акции Роснефти. По Лукойлу до сильной зоны поддержки 5100-5200 руб. мы пока еще не дошли. В акциях Газпрома нужно следить за отметкой 167 руб. В случае ее потенциального пробоя далее целевые ориентиры, на наш взгляд, сместятся в сторону 175 руб. Тем временем остаются интересными на длинной дистанции и акции Газпром нефти.

Без каких-либо идей и причин для ускорения роста по-прежнему смотрю на обыкновенные акции Татнефти и Сургутнефтегаза. Конкретно сегодня существенно хуже рынка могут выглядеть бумаги Башнефти из-за рекомендации совета директоров по дивидендам, которые оказались ниже рыночных ожиданий (158,95 руб. на акцию).

Что касается финансового сектора, то бумаги ВТБ пока по-прежнему продолжают чахнуть в боковом формате, не находя повода для роста. Акции интересны на дистанции от года, но в краткосрочной перспективе фаза консолидации, вероятно, сохранится. В обыкновенных акциях Сбербанка при условии спокойного внешнего фона есть шансы продолжить восстановление после апрельского снижения вплоть до дивидендной отсечки (10 июня). В бумагах Московской биржи в эту пятницу будет последний день перед закрытием дивидендного реестра. После отсечки котировки могут опуститься в район 85 руб., где они вновь могут стать интересными, как минимум в расчете на плавное закрытие дивидендного гэпа.

По российскому рублю накануне наблюдалась достаточно спокойная торговая сессия за исключением первого часа. Котировки пары USD/RUB находятся чуть выше уровня 65. При прочих равных существенного снижения курса пока не ожидается. Наоборот, вскоре может вырасти активность ЦБ РФ в плане покупки валюты для Минфина. В период с 14 мая по 6 июня объем ежедневных операций может вырасти до 22 млрд руб. с текущих 14,4 млрд руб. Точные цифры будут опубликованы в среду в 12:00 МСК. На наш взгляд, действия Банка России способны оказать поддержку паре USD/RUB и сдержать ее выше 65, что при прочих равных было бы позитивно для акций российских экспортеров.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P снижаются на 0,51%, нефть Brent в минусе на 0,17%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника, в пределах —0,3%.