По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись снижением на фоне ожившего призрака торговой войны. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,45%, закрывшись на отметке 2932,47 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,25%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,5%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал 1,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта, до 2,50%.

Несмотря на прогресс в торговых переговорах и ожидания скорого заключения сделки между США и Китаем, в понедельник рынки были шокированы заявлениями Дональда Трампа о его планах в пятницу повысить тарифы на товары из Поднебесной объемом в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Теперь в условиях возросшей волатильности инвесторам остается надеяться на запланированный на среду визит в Вашингтон вице-премьера Лю Хэ, отсутствие которого в составе китайской делегации может стать сигналом к новому витку торговой конфронтации, которая явно не понравится рынкам.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $70,97. Однако, несмотря на то, что цены на "черное золото" смогли полностью восстановиться после резкого снижения в первой половине дня, twitt американского президента должен напомнить игрокам, что фьючерсные контракты на Brent и WTI, помимо всего прочего, являются биржевым инструментом, который при смене настроений на фондовых площадках США мгновенно оказывается под серьезным давлением.

В текущей ситуации линия обороны "быков" расположена на отметках $69 и $68,40, от которых цены на нефть еще имеют шанс на возвращение к уровню $75. В противном случае инициатива перейдет на сторону "медведей", и цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к уровню $65.

Вчера индекс МосБиржи в очередной раз сумел оттолкнуться от уровня 2550 п., потеряв 0,05%. Однако стоит помнить, что основная поддержка расположена на отметке 2540 пунктов, и если индекс уйдет ниже данного рубежа, это может усилить продажи по широкому рынку.

Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 121000, при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 1000 пунктов. Локальное сопротивление находится на рубеже 123600 пунктов.

В понедельник российская валюта завершила торги на отметке 65,22, снизившись на 0,23% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе пара доллар/рубль торгуется в узком диапазоне 65-65,50, выход за границы которого определит ее дальнейшее движение.

В настоящий момент поддержки находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивления расположены на 65,57 и 65,90.