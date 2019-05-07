Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0.2%, вблизи отметки 2575 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2560, 2550 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2590, 2600 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать лишь публикация мартовских данных по изменению количества открытых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК). В целом же привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.05%) и РТС (-0.22%) завершили торги с несущественным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели почти полностью нивелировать свою сильную утреннюю просадку, связанную с неожиданным ухудшением состояния внешнего фона. Вчера мировые рынки оказались взбудоражены заявлением президента США Дональда Трампа о планах повышения импортных таможенных пошлин на продукцию из КНР уже на текущей неделе.

Впрочем, рыночные страсти по указанному поводу вскоре улеглись. В СМИ появилась информация о том, что Китай продолжит торговые переговоры с Соединенными Штатами. На этом фоне фьючерсы на нефть сорта Brent развернулись вверх и сумели восстановиться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель. Это позволило индексам МосБиржи и РТС заметно отскочить вверх от внутридневных минимумов. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них не изменилась. Она остается нейтральной.

Продолжая разговор про состояние нефтяного рынка, стоит отметить продолжившееся усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. США угрожают введением новых санкций против Ирана в случае продолжения иранской ядерной программы. Кроме того, Соединенные Штаты увеличат военное присутствие в указанном регионе. В то же время из Ирана прозвучало заявление о планах дальнейшей продажи нефти на «сером рынке» в обход действующих санкций.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 21 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Обороты торгов оказались относительно невысоки в связи с тем, что начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной. Кроме того, минувший день был крайне небогат на значимые корпоративные новости. Потому мы не наблюдали масштабных движений в отдельных ликвидных бумагах.

Заметно хуже рынка торговались акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.82%). Они оказались под давлением в связи с сообщением об аварийной посадке принадлежащего эмитенту воздушного судна. Она повлекла человеческие жертвы.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.53%) вновь выглядели заметно слабее рынка. Компания-эмитент продолжает работы по восстановлению работы нефтепровода «Дружба». Вчера в СМИ появились сообщения о том, что кондиционная нефть начала поступать в направлении Украины для дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Недавнее попадание в нефтепровод загрязненной нефти создало для «Транснефти» ряд технических и юридических проблем.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —0.52%), Магнит (MGNТ RM, —0.96%), Северсталь (CHMF RM, —2.12%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.00%), RUSAL plc (RUAL RM, —1.57%).

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции МосБиржа (MOEX RM, +1.46%). Вчерашние покупки в них состоялись без значимого информационного повода. По итогам дня указанные бумаги сдвинулись в верхнюю треть своего четырехмесячного диапазона 87-95 руб. Возможно, в ближайшие дни мы увидим в них новую попытку пробоя верхней границы указанного коридора. Ее вероятное успешное преодоление сформирует сигнал для дальнейшей среднесрочной игры на повышение в район 100 руб. Добавим, что за последний год акции «МосБиржи» заметно отстали от ушедшего далеко вперед рынка. Теперь они выглядят относительно дешевыми. Однако для открытия «длинных» позиций в них все же стоит подождать появления явных технических сигналов на покупку.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости порядка 0.6-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent демонстрируют лишь незначительное понижение. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 1.5%. Гонконгский Hang Seng символически понизился на 0.01%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное. Вместе с тем, нефтяные фьючерсы пока не дают особых поводов для беспокойства. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением.