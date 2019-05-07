Российский рынок акций и рубль мало изменятся на умеренно негативном фоне. Неоднозначная ситуация на рынке нефти пока не дает возможность значительно укрепиться рублю.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сообщения об отмене визита представителей КНР в США для торговых переговоров не получили подтверждения, что снизило напряженность на азиатских фондовых площадках. Между тем планы США по увеличению пошлин на китайские товары остаются в силе – фактор "торговых войн" во многом объясняет вчерашнее снижение по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM почти на 2%", — комментирует он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением около 0,2%, вблизи отметки 2575 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Вместе с тем, нефтяные фьючерсы пока не дают особых поводов для беспокойства. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением", — комментирует он.

ВАЛЮТА

С середины второго квартала сальдо текущего счета традиционно снижается, и в ближайшие месяцы объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать размер положительного сальдо счета текущих операций, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. В текущих условиях по паре доллар-рубль продолжаем ориентироваться на уровни вблизи 65-65,5 рубля, добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 65 рублей по паре доллар-рубль, также прогнозирует Старцев.

"После падения на 80 копеек в течение праздничных дней, коррекции в паре мешает неоднозначная ситуация на рынке нефти… Сегодня рубль, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне, находясь в ожидании триггера", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,85-65,6 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,54-0,65%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,15%, гонконгский Hang Seng Index показывает около нулевую динамику, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,31%, японский Nikkei 225 упал на 1,61%.

Стоимость нефти снижается на 0,34% — до 71 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,14% — до 1,121 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций завершил торги понедельника в "красной зоне" на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, при этом основные индексы к вечеру отыграли часть утренних потерь.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,05%, до 2579,75 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1245,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 15 копеек – 65,23 рубля, евро — на 13 копеек, до 73,07 рубля, следует из данных Московской биржи.