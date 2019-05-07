ГАЗПРОМ: ЭКСПОРТ ГАЗА В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ЗА 4М19 СНИЗИЛСЯ НА 8% Г/Г (OGZD LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ — $6.4)

В апреле поставки газа на экспорт в Европу и Турцию достигли 15.6 млрд куб м, что лишь на 2% ниже г/г (по сравнению с падением на 12% г/г в феврале и на 18% г/г в марте 2019). За 4М19 экспорт в дальнее зарубежье составил 64.4 млрд куб м (-8% г/г).

Наше мнение. По итогам 4М19 статистика Газпрома по экспорту в страны дальнего зарубежья остаётся в красной зоне г/г и составляет всего 32% от годового прогноза 200 млрд куб м. Тем не менее, мы отмечаем, что в апреле динамика г/г существенно улучшилась по сравнению с зимними месяцами, когда снижение г/г было обусловлено более теплой погодой в Европе, более высоким уровнем запасов в ПХГ (около 40% в апреле 2019 против 20% годом ранее), а также повышенной конкуренцией со стороны СПГ. Мы сохраняем рейтинг Выше рынка по Газпрому, который торгуется с EV/EBITDA 2019П 3.1х (+5% против 5-летнего среднего), ожидая долгосрочного укрепления FCF и роста дивидендных выплат.



