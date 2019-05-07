Мы считаем, что наиболее вероятным коридором для нефти марки Brent на ближайшее время будет диапазон $68-72,50. Наибольшее влияние на нефтяные цены, как и на многие другие активы, сейчас может оказывать развитие торговых отношений Китая и США. Новый виток напряженности спровоцировал коррекцию на фондовых площадках, что привело к давлению на нефть. Торговый конфликт двух крупнейших экономик может усугубить замедление мировой экономики и привести к снижению спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на 2019 год до 100,6 б/с. В случае резкого ухудшения спроса, возможно повторение ситуации, сложившейся в конце 2018 и падение нефти.

В то же время полномасштабные санкции в отношение Ирана и ввод ограничений в отношении Венесуэлы способны поддержать нефтяные котировки. Если страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией не убедят рынок в готовности возместить выпадающие объемы, то нефтяное ралли может возобновиться.

Таким образом, на наш взгляд, факторы, влияющие на котировки нефти, на текущий момент выглядят сбалансированными: есть причины и для снижения, и для роста, поэтому мы ожидаем консолидацию нефти на текущих уровнях, вблизи $70 за баррель.

Снижение количества активных буровых установок в США, которое наблюдается с конца 2018-го, сложно назвать таким же ощутимым, как в 2015-м. При этом с дна 2016 года количество действующих вышек выросло почти на 500 единиц, поэтому долгосрочная тенденция к увеличению нефтедобычи в США сохраняется.

Рекордные уровни добычи в США заставляют ОПЕК тревожиться по поводу своей доли рынка, которая продолжает сокращаться. Мы ожидаем, что встреча ОПЕК в мае будет непростой, так как на рынок оказывает влияние много разнонаправленных геополитических факторов и странам будет трудно договориться. В то же время угроза роста влияния США выступает мотиватором к достижению консенсуса, поэтому общее сохранение формата остается в интересах всех стран-участниц. Мы ожидаем, что Россия и Саудовская Аравия продемонстрируют готовность к сохранению действующего баланса на рынке и считаем, что страны устроит уровень цены в $70 за баррель.