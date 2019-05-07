По данным Росстата, инфляция на последней неделе апреля составила 0,1% н./н., однако годовая цифра, по нашим оценкам, снизилась до 5,1% г./г. Дезинфляция годовых темпов идет в рамках наших ожиданий, и по итогам апреля составит 5,1-5,2% г./г. (т.к. цифра за месяц считается по 25-е число отчетного месяца). К концу 2 кв. 2019 г. мы ожидаем снижения инфляции до уровня в 5-5,1% г./г. с достаточно быстрым ее движением в сторону 4,5% г./г. по итогам 2019 г.

Эффект от повышения НДС уже полностью исчерпан и не виден в динамике м./м., тогда как на годовых темпах роста он будет наблюдаться до декабря (в размере +0,7 п.п. к годовой траектории).

Как мы уже отмечали ранее, месячные темпы роста цен в апреле-мае будут соответствовать значениям в 4% в годовом выражении (0,33% м./м. с исключением сезонности). Это уже будет являться аргументом для ЦБ начинать задумываться о снижении ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Впрочем, хотя ставку при прочих равных можно было бы начать снижать уже в июне, мы полагаем, что регулятору не стоит спешить с этим. С одной стороны, финальный эффект от повышения НДС будет проявляться в ходе индексации тарифов (именно по этой причине дезинфляция в нашем прогнозе во 2-3 кв. идет очень умеренными темпами). С другой, охладить настрой регулятора на смягчение политики может эскалация внешних рисков – например, в торговых спорах между США и Китаем (что при негативном развитии событий выразится в ослаблении рубля). Сейчас умеренное снижение ставки (-25 б.п.) мы ожидаем в 3 кв. 2019 г.