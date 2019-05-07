10 мая стартуют торги акциями компании Uber Technologies — разработчика приложения с 91 млн активных пользователей. Компания предоставляет широкий спектр транспортных услуг более чем в 700 городах мира. Она планирует разместить 180 млн акций в диапазоне $44–50 и привлечь $8,46 млрд.

Uber Technologies – онлайн-сервис автомобильных перевозок с базой из более 3,9 млн водителей в 80 странах мира. На сегодняшний день Uber — это не только сервис для заказа такси в интернете. Компания также предлагает услуги по доставке еды, транспортировке грузов, бизнес-услуги и другие. Одним из главных драйверов роста этого бизнеса выступает Uber Eats, который на сегодняшний день обеспечивает 18% валовой прибыли компании. С 2015 года водители Uber заработали $78,2 млрд. К 2023 году компания планирует запустить воздушное такси, которое, по оценкам аналитиков, может стать дополнительным драйвером роста ее финансовых показателей.

Стратегия роста Uber предполагает инвестиции в будущие технологии, продвижение уже существующих проектов с увеличением проникновения на текущих рынках и выходом на новые с предварительной оценкой свыше $3 трлн. Потенциальный адресный рынок поездок жителей 63 стран мира для Uber оценивается в 4,3 трлн миль, или $3 трлн. В 2018 году пользователи платформы Uber проехали 26 млрд миль, что означает охват рынка менее 1%. Адресный рынок еды Uber Eats оценивается в $795 млрд, и проникновение в этот сегмент на сегодняшний день тоже примерно 1%. Адресный рынок грузоперевозок для Uber Freight составляет $700 млрд с текущим проникновением менее 0,1%.

Компания демонстрирует двузначные темпы роста при сокращении убытков. В 2018 году выручка Uber увеличилась на 42%, в 2017-м — на 106%. При этом EBIT маржа за последние три года утроилась: в 2016-м данный показатель был равен —79%, а в 2018-м составил —27%. Потенциал роста превышает 28% при условии замедления развития и сохранения тренда на сокращение убытков. Консервативный прогноз по выручке доводит оценку по DCF до уровня $108,750 млрд, что эквивалентно $63,8 на одну простую акцию и обеспечивает потенциал роста на 28% к IPO.