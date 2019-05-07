Продолжает нарастать интрига вокруг торговой сделки между Китаем и США, судьба которой уже висит на волоске. После угроз Д. Трампа министерство торговли США вчера после закрытия торгов перешло от слов к делу и увеличило пошлины на некоторые китайские товары с 10% до 25%. Новые правила вступят в силу уже в ночь с четверга на пятницу на этой неделе. До последнего Китай держал паузу, но сегодня около 9 утра по Москве всё же сообщил о том, что вице-премьер Китая Лю Хэ посетит США для торговых переговоров 9-10 мая. Смогут ли стороны о чём-то договориться или нет — никто не знает, но в случае очередного провала, нервы у инвесторов точно сдадут, и мы увидим более существенную коррекцию на фондовых рынках. Более 4-х месяцев уже длятся споры по торговой войне, и вряд ли Китай в последний момент согласится ослабить свои позиции и пойдёт на уступки Вашингтону.

К сожалению, когда судьба фондовых рынков зависит только от геополитики, точнее, от одной встречи нескольких человек, предсказать дальнейшую динамику просто невозможно. В связи с этим инвесторам лучше заранее закладываться на любой исход и учитывать повышенный риск ближайших двух дней. Уже давно чувствуется, что инвесторы во всём мире устали от этой торговой сделки, которая полностью отыграна рынками, поэтому, даже если стороны подпишут финальный документ, то это приведёт к фиксации прибыли на всех рынках акций. Сейчас на рынках начинается именно та фаза, при которой все позитивные ожидания заложены в цены, и инвесторы ждут повода, чтобы вернуться к реальности, которая последние месяцы только ухудшается. Процесс ожидания ещё может затянуться от нескольких дней до месяца, но что будет — по факту уже понятно.

Тем не менее, несмотря на позитивную надежду от очередного раунда переговоров, инвесторы сегодня фиксируют прибыль. В азиатском регионе почти всю торговую сессию шли продажи, на европейских площадках биржевые индексы тоже торгуются в минусе с потерями до 1%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США теряют в среднем по 0.5%.

Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива пока смотрятся более уверенно, а биржевые индексы пока дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. Российский рублёвый индекс Московской биржи снизился лишь на 0.2%, до отметки 2575 пункта. Валютный российский индекс РТС в первой половине дня торгуется без изменений, вблизи отметки 1245 пунктов. Ближе к закрытию торгов, негативные настроения и распродажи могут усилиться.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но более существенная фиксация прибыли может начаться в любой момент. При закрытии дня ниже отметки 2540 пунктов по рублёвому индексу будет открыт потенциал для дальнейшего снижения, вплоть до сильного уровня поддержки на отметке 2450 пунктов.

На рынке сырья сегодня вновь преимущественно наблюдается тоже негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет более 1%. Цены на медь, как опережающий индикатор, теряют почти 1.5%. Цены на нефть после вчерашнего роста почти на 3.5%, сегодня теряют почти 1.5%. Немного обостряется геополитическая ситуация вокруг Ирана, США к его границам направили несколько военных кораблей, поэтому резкий рост волатильности может быть в любой день. А сегодня котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 70$, а котировки американского сорта нефти WTI торгуются выше отметки 61.5$. Цена тройской унции золота консолидируется около отметки 1280$, без существенных изменений. Касаемо нефти, инвесторам нужно помнить о предстоящей в июне встрече ОПЕК+, и чем выше будут цены на нефть, тем меньше будет шансов на пролонгацию текущего соглашения по квотам.

На глобальном валютном рынке пока нет сильных движений. Ключевая валютная пара евро-доллар торгуется на отметке 1.12, а сам же индекс доллара (DXY) прибавляет 0.15% и пока уверенно торгуется выше отметки 97. Британский фунт в паре с долларом теряет 0.2%. Национальная валюта в паре с долларом в первой половине дня торгуется почти нейтрально, вблизи отметки 65.1.

С учётом роста политических рисков и предстоящих праздников, российским инвесторам лучше частично фиксировать длинные позиции и точно не увеличивать долю рисковых активов. Всё самое важное произойдёт в четверг и пятницу, когда в России будет выходной.