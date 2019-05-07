Торги на бирже во время майских праздников несколько изменили верхнюю границу фигуры «Расширяющейся формации» на индексе Московской биржи (теперь ее границы 2610 — 2200 пунктов). Данная фигура не только оказывает сопротивление росту индекса, но и несет повышенную волатильность.

Но сейчас интрига не в том, будет ли взято сопротивление «Формации», а в том, продолжит ли восходящий тренд марта 2019 года оказывать поддержку котировкам (в районе 2550 пунктов)?

При детальном рассмотрении оказалось, что данная поддержка обусловлена не только указанным выше восходящим трендом, но и линией «шеи» фигуры «Голова-плечи», сформировавшейся с начала апреля 2019 года. Фигура выглядит вполне классически, а значит, давит на котировки, проявляя разворотную силу.

Если поддержка не устоит, то мы сможем увидеть красивую коррекцию индекса, как минимум, к восходящим трендам 2017 года (около 2400 пунктов), Такая коррекция могла бы максимально выгодно помочь нам приобрести интересные бумаги. Учитывая ее большую вероятность и также скорость, о которой предупреждает «Расширяющаяся формация», заявки на покупку акций у их поддержек лучше выставить заранее, да и «стоп-лоссы» тоже. Не нужно рассчитывать, что у вас будет время, когда движение придет. Про «закон подлости» в курсе?

План покупок в случае продолжения роста у нас тоже есть. Без коррекции индекс Московской биржи, конечно, может продолжить рост, но до сильных сопротивлений от текущих уровней всего 10-12%. Спекулянтов даже такое движение порадует, а вот тем, кто составляет портфели с горизонтом более недели, такие перспективы – мертвому припарки.

Выбирать отдельные бумаги, которые продолжат наиболее ярко растущее движение, если не придет коррекция, все сложнее. Естественно, это не значит, что на таком рынке всем нужно переквалифицироваться в спекулянтов. Инвесторам большие ходы можно посмотреть на других биржевых площадках, а если финансовый план не разрешает это сделать, то подобрать достойные облигации на время ожидания.