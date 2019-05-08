Вчерашняя масштабная коррекция успела порядком напугать многих инвесторов. Если обвальное открытие понедельника было воспринято многими как «ошибочное» и немалая часть аналитиков успела к утру вторника порассуждать, что падать рано и особо не на чем, предрекая продолжение хотя бы умеренного роста, то накануне настроения резко изменились, и в основном из-за того, что падали уже не отдельные рынки, а фактически все мировые фондовые площадки.

Причиной стал тот факт, что озвученные в воскресенье угрозы президента Трампа в адрес Китая уже на следующий день начали реализовываться в виде введения повышенных пошлин на часть китайских товаров. И нет никакой уверенности, что в этот раз Поднебесная промолчит – Пекин настроен достаточно уверенно и вполне может ответить Штатам встречными мерами.

На этом фоне рынки и ушли в глубокое снижение. Исключение составили только китайский Shanghai Composite, который вырос на 0,69%, гонконгский Hang Seng, который поднялся на 0,52% и австралийский S&P/ASX 200, осиливший 0,19% роста. Японский Nikkei225 рухнул на 1,6%, южнокорейский KOSPI упал на 0,97%. Индия поддержала общие настроения – мумбайский Nifty50 снизился на 0,87%, а бомбейский BSE Sensex 30 потерял 0,84%.

В Старом Свете к общенегативным настроениям добавились и слабые корпоративные отчеты немецкого автопроизводителя BMW, зафиксировавшего снижение и выручки, и прибыли, и производителя бытовой химии Henkel, у которого, несмотря на рост продаж, прибыль также упала. Макростатистика, за исключением неплохой динамики объемов промышленных заказов в Германии, тоже не блистала, так что настроения оказались явно ниже среднего. В итоге европейские индексы потеряли примерно поровну, так что к окончанию торгов германский DAX упал на 1,58%, показав уровень 12093 п., британский FTSE100 обвалился на 1,63% — до 7260 п., французский САС40 рухнул на 1,60%, до уровня 5396 п.

Примерно так же обстояли дела и в США, где сезон корпоративной отчетности уже на излете и почти не может оказать поддержку рынкам. Открывшись сильным гэпом вниз, американские биржи продолжили снижение, лишь к самому окончанию торговой сессии сумев найти в себе силы хоть для какой-то коррекции. В итоге DIJA закрылся на уровне 25965 п. (-1,79%), S&P500 упал до 2884 п. (-1,65%), NASD COMP спикировал на 1,96% — до 7964 п.

Россия представила накануне цифры по динамике инфляции. Индекс потребительских цен месяц к месяцу остался на уровне 0,3%, а год к году снизился с 5,3% до 5,2%. Темпы роста ВВП в первом квартале упали до 0,8% показателем год к году. Негативно сказалось и сжатие потребительского спроса. Единственный параметр, который может вызвать радость (если верить цифрам безоговорочно), это безработица, которая снизилась до 4,6%.

Из корпоративных новостей стоит выделить лишь отчетность «Юнипро», чья базовая прибыль выросла на 22%, а выручка на 13,3%, неплохие производственные результаты «Татнефти» и решение совета директоров «Полюса» по дивидендной политике – предложено распределить на дивиденды по результатам 2018 года 36,48 млрд. рублей, что с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию предполагает окончательную выплату дивидендов в размере 143,62 руб. Закрытие реестра под получение дивидендов состоится 16 мая 2019 года.

Несмотря на нейтральное и в целом спокойное открытие, идиллия на российских торговых площадках продолжалась недолго – во второй половине дня рынки перешли к заметному снижению, нащупав поддержку только на уровне 2557 – 2557,5 по индексу МосБиржи, где и закрепились. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,62%, до 1238 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2565, потеряв 0,57%. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+3,37%), "Мосэнерго" (+2,87%), ГДР "РусАгро" (+1,56%), "Россети" (+1,32%) и "Ростелеком" (+1,19%). Сильней других упали "Башнефть" (-8,44% в префах и —5,96% в обычке), "РуссНефть" (-1,95%), "Татнефть" (-1,93% в обычке и —1,14% в префах) и "НорНикель" (-1,72%).

Ситуация на рынке углеводородов типична для середины недели, когда выходит много статистики по недельному изменению запасов. Волатильность в эти периоды существенно увеличивается, отнюдь не всегда формируя в итоге внятные тренды. Так, накануне «болтанка» продолжалась до самого момента публикации предварительных данных от Американского института нефти (API), которые показали снижение запасов сырой нефти за неделю с 6,810 млн. барр. до 2,806 млн. барр. Последний факт вызвал умеренный рост стоимости углеводородов, который, впрочем, завершился достаточно быстро. По состоянию на 7:15 утра стоимость фьючерсов на нефти марки BRENT составляет 70,18 долл./барр., а техасской светлой WTI 61,81 долл./ барр. Скорей всего котировки на какое-то время консолидируются на этих уровнях в ожидании выхода сегодня вечером статистики от Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти и цифр от хаба в Кушинге по избыточным запасам. Если предварительные данные по сокращению запасов подтвердятся, то можно ожидать еще некоторого увеличения стоимости энергоносителей. Но вряд ли оно будет значительным и уж тем более – продолжительным.

Минфин России проведет сегодня аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ. Объем удовлетворения заявок, как водится, на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Однако, учитывая, что предыдущие аукционы проходили с постепенным уменьшением объема привлеченных средств, а так же короткий месяц с длинными праздниками, вполне можно ожидать, что и в этот раз Минфину вряд ли удастся разместиться с выдающимися результатами. Впрочем, он "доберет" свое на валютном рынке благодаря бюджетному правилу и высоким ценам на нефть в предыдущие месяцы. Накануне отечественная валюта вела себя достаточно нервно и несколько невнятно. Укрепившись с утра, она довольно заметно упала к вечеру, после чего перешла в низковолатильное боковое движение, где и пребывает по сию минуту: по состоянию на 7:20 мск. на рынке ФОРЕКС доллар стоит 65,37 рублей, а евро 73,25 рубля.

Сегодня утром Китай отчитался по экспортно-импортным операциям, показав снижение объемов экспорта, увеличение объемов импорта и снижение положительного сальдо торгового баланса с 32,67 млрд юаней до 13,84 млрд юаней, при том, что эксперты предрекали рост до 35,00 млрд юаней. Днем Британия представит данные по объемам розничных продаж, Германия опубликует цифры по динамике промышленного производства. Состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги и выйдут протоколы заседания банка по монетарной политике. Вечером Минэнерго США представит данные по недельному изменению запасов сырой нефти, а хаб в Кушинге – по избыточным запасам нефти. Квартальные отчеты опубликуют: Siemens, ThomsonReuters, Toyota Motor, Walt Disney. В России по МСФО за 1-й квартал отчитается “МосЭнерго" и состоятся заседания советов директоров "ФСК ЕЭС" и "Аэрофлота".

Что касается мировых фондовых рынков, то пока фьючерсы на основные биржевые индексы находятся в нейтральной или слабопозитивной области. Скорей всего мы увидим открытие с незначительным повышением, после чего инвесторы займут выжидательную позицию, оценивая шансы на дальнейшее ухудшение (или наоборот – улучшение) переговоров между Вашингтоном и Пекином.