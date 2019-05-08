Во вторник спрос в секторе высоколиквидных бумаг оставался под давлением из-за обострения рисков, связанных с возможным возобновлением «торговых войн» между США и КНР – хотя планы по торговым переговорам на текущей неделе остаются в силе, США не отказались от угрозы повысить пошлины на китайские товары. Слабее рынка выглядели бумаги Башнефти (BANE, —6.0%), совет директоров которой рекомендовал дивиденды по итогам 2018 года в размере 158.95 руб. на акцию каждого из типов, что соответствует уровню дивидендов предыдущего года. Татнефть (TATN) подешевела на 1.9%, Норникель (GMKN) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) – на 1.3%, АФК Система (AFKS) – на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подешевели на 6.7%, Белона (BLNG) – на 3.7%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 3.5%. Тем временем МРСК Сибири (MRKS) подорожала на 5.4%, ОПИН (OPIN) и МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 4.8%.

Фондовые индексы США понизились еще на 1.6% — 2.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в минусе, в среднем в минусе находятся и азиатские индексы.

В краткосрочной перспективе спрос на развивающихся рынках может оставаться ограниченным из-за рисков «торговых войн», изменение ситуации возможно по итогам переговоров между США и КНР, которые, как ожидается, пройдут 9-го и 10-го мая в Вашингтоне. Неожиданное сокращение сальдо баланса внешней торговли КНР в апреле (данные опубликованы сегодня) лишь напомнило инвесторам о негативном влиянии «торговых войн» на экономику. Вместе с тем, давление продаж на российском рынке акций может оказаться не столь заметным из-за сезонного снижения активности. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в области выше 65.0 по паре доллар-рубль.