РОСНЕФТЬ: ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1К19 (ROSN LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ — $8.5)

Наше мнение. Роснефть опубликует финрезультаты 13 мая. Мы ожидаем, что выручка снизится до 1 998 млрд руб. (-8% кв/кв, +16% г/г) на фоне ослабления нефтяных котировок (Urals в рублевом выражении —6% кв/кв, т.к. сужение спреда к Brent было нивелировано укреплением рубля), а также сокращения добычи нефти на 1% кв/кв.

Тем не менее, мы ожидаем роста EBITDA до 510 млрд руб. (+4% кв/кв, +32% г/г) за счет снижения операционных издержек в сегменте добычи, но по большей части на фоне изменений в налоговой системе, вступивших в силу с 2019. Так, мы ожидаем, что рост НДПИ на нефть будет нивелирован снижением экспортной пошлины (в т.ч. за счет положительного лага в 1К19), а также переходом некоторых месторождений на НДД. Отрицательный акциз также окажет в целом положительный эффект на EBITDA (23 млрд руб, включая 7 млрд руб. от демпфлирующей составляющей) несмотря на неоптимальную настройку механизма демпфера в 1К19, которая привела к необходимости выплат в бюджет со стороны нефтяных компаний по бензину.

Чистая прибыль достигнет 121 млрд руб. (+11% кв/кв, +5% г/г), отражая сильную динамику EBITDA, однако мы отмечаем, что на нее могут негативно повлиять списания в части нефтеперерабатывающих активов на фоне налогового маневра.



