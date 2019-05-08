Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник восстановилась – оборот в секции суверенного долга на МосБирже увеличился до 15,6 млрд руб. На фоне позитивной динамики рубля, который большую часть дня торговался в положительной зоне, кривая ОФЗ за день сместилась вниз на 3–5 бп. Дополнительную поддержку рынку могла оказать публикация данных об инфляции в апреле (0,3% м/м, 5,2% г/г), которая соответствовала консенсус-прогнозу Bloomberg, но, тем не менее, подкрепила ожидания относительно снижения ключевой ставки Банка России уже в июне. Особенно сильно вчера смотрелись 5-летние облигации с фиксированным купоном, снизившиеся в доходности на 6 бп. Линкеры и флоутеры завершили день на прежних позициях.

Динамика рынков локального долга других развивающихся стран осталась разнонаправленной. По итогам вчерашней сессии 10-летние облигации восточноевропейских стран снизились в доходности еще на 2–4 бп, в то время как сопоставимые бумаги латиноамериканских стран, ЮАР и Индонезии закрылись ростом доходностей на 1–3 бп.

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ-26209 (YTM 7,88%) и ОФЗ-26226 (YTM 8,16%). Мы полагаем, что фактический объем размещения окажется ниже среднего недельного размещения на аукционах в марте– апреле (84 млрд руб.). На наш взгляд, нерезиденты вряд ли захотят сильно наращивать позиции в преддверии очередных длинных праздничных выходных в России и в условиях неопределенности относительно исхода торговых переговоров между США и Китаем. В свою очередь многие локальные игроки находятся на майских каникулах, о чем свидетельствует низкая активность на вторичном рынке. На наш взгляд, более высоким спросом, возможно, будет пользоваться ОФЗ-26209 на фоне предстоящего погашения ОФЗ-26216 на общую сумму 250 млрд руб. Между тем ОФЗ-26226, напомним, является одним из наших фаворитов в дальнем сегменте кривой, учитывая избыточный, как мы считаем, дисконт данной бумаги относительно кривой ОФЗ (в настоящий момент – 0,5 пп в терминах цены, по нашим оценкам).