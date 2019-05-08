Экономический рост РФ "выдохся" к началу года
Инфляция пошла на спад в апреле
По данным Росстата, инфляция впервые за почти год стала замедляться в годовом выражении: в апреле она составила 5,2% г./г., что соответствовало нашим ожиданиям. При этом замедление происходило за счет непродовольственных товаров и услуг (4,7% г./г. против 4,9% г./г. в марте), тогда как рост цен на продукты питания держится стабильно на уровне 5,9% г./г. уже в течение трех последних месяцев.
Интересно, что пока дезинфляция происходит в основном за счет небазовых компонент: мясо, фрукты и овощи, бензин. Если исключить эти позиции, то инфляция все еще продолжит расти, в т.ч. за счет других продуктов питания и непродовольственных товаров (на графике слева вклад этих «прочих позиций» в апреле все еще остается положительным). В итоге, несмотря на высокую ставку ЦБ и слабую экономическую активность, цены на ключевые базовые позиции (например, одежду, обувь, электронику, бытовые услуги) пока не сбавляют темпов роста. Мы полагаем, что наряду с эффектом индексации тарифов достаточно медленная дезинфляция (причем, происходящая за счет небазовых компонент) сдержит желание ЦБ начать скорое снижение ставки.
Экономический рост «выдохся» к началу года
Как мы и ожидали, эффект ускорения экономики в прошлом году оказался временным, и уже в 1 кв. 2019 г. снизился до 0,8% г./г. (оценка МЭР, см. график справа). Снижение в основном произошло за счет замедления роста в промышленности и строительстве. В то время как промпроизводство сдерживается соглашением ОПЕК+, строительство, вероятно, просто вернулось к своей обычной динамике, избавившись от эффекта пересмотра данных, улучшившего цифры в 2018 г. Мы полагаем, что до конца года рост могут поддержать расходы по нацпроектам, но в 2019 г. их эффект будет небольшим, т.к. бюджетополучателям средства поступят лишь ближе к концу года. По итогам года мы ждем роста экономики на 1,5%.
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