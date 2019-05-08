Во вторник, 14 мая, в 23:00 мск, MSCI подведет итоги полугодовой ребалансировки всех своих глобальных индексов, в том числе российского (MSCI Russia Standard Index). Основное движение на локальном рынке придется на следующий день, 15 мая. Итоги вступят в силу 3 июня 2019 г. Основное движение на локальном рынке придется на следующий день, 15 мая. Многого ждать не стоит – итоги не несут в себе сюрпризов, включений и исключений не предвидится, хотя отдельно взятые эмитенты находятся в шаге от вылета из индекса.

На данный момент в индекс включены 23 компании, 58% – игроки нефтегазового сектора. Последнее исключение из индекса MSCI Russia произошло 13 ноября 2018 г. во время полугодового пересмотра и затронуло Русгидро. Последнее исключение при полугодовой ребалансировке состоялось в мае 2015 г., т.е. четыре года назад – это были акции Сбербанка преф. В то же время совсем недавно, по итогам ноябрьской ребалансировки, в индекс добавили Полиметалл.

С начала года особых изменений по весу в составе индекса не было за исключением увеличения веса Сбербанка на 1,3%, до 18,6%, который занял второе место по размеру в индексе после Лукойла (19,7%). Больше всех потерял Магнит, вес которого уменьшился на 0,4%, до 2,59%.

Расчеты, которыми MSCI руководствуется при добавлении и исключении компании из индекса, проводились с 20 по 30 апреля. За это время индекс ММВБ особо не изменился в цене. По нашей оценке, пороговый уровень капитализации для включения в MSCI составит $3 200 млн, как и в последние пару лет, а капитализации с поправкой на долю в свободном обращении – $1 600 млн.

Потенциальные кандидаты на исключение в ноябре 2019 г.

У Транснефти преф минимальный вес в индексе (0,59%), который, впрочем, и в начале года составлял скромные 0,61%. Сейчас это главный кандидат на исключение, который избежал его при полугодовой ребалансировке в ноябре 2018 г. и, скорее всего, избежит при очередной – в мае 2019 г. Его Ахиллесова пята — капитализация в свободном обращении, которая на данный момент составляет $1 202 млн, т.е. всего на $130 млн выше порогового уровня для исключения (11%) из индекса. При исключении отток пассивных фондов из акций Транснефти составит $30–35 млн, т.е. в 10 раз превысит средний дневной торговой оборот в долларах США.

Китайские акции класса А и влияние на MSCI Russia

Решение MSCI повысит спрос на китайские бумаги со стороны американских и европейских институциональных клиентов, нацеленных на стратегические вложения в акции класса А.

В марте 2019 г. MSCI объявил, что увеличит вес китайских акций класса А в своих индексах. Коэффициент включения повысится с 5%, до 20%, в три этапа, к ноябрю 2019 г. вместо мая 2020 г. На первом этапе, при полугодовом пересмотре в мае 2019 г., коэффициент включения повышается с 5%, до 10%, и влияние на рынок будет незначительным, с учетом того, что вес России в индексе MSCI Russia составляет порядка 3,5%. В результате отток средств после увеличения коэффициента включения в мае может составить порядка $25–30 млн. Мы об этом уже писали в начале марта.

По завершении этого процесса в индексе MSCI Emerging Markets (EM) будет представлено 253 А-акции китайских компаний крупной капитализации и 168 акций компаний средней капитализации, в том числе акции 27 компаний, торгующихся на бирже ChiNext. В итоге вес акций, торгующихся на биржах КНР в юанях, в MSCI EM в ноябре увеличится до 3,3%, с 0,7% (проформа). Включение китайских акций класса А в индексы MSCI может привести к притоку в бумаги $60 млрд за девять месяцев.

Кандидаты на включение в мае 2020 г.

Мы ожидаем, что в мае в индекс добавят три компании, одну исключат (итого – 25 компаний, максимум составлял 27). Включение Яндекса (возможно, при февральском квартальном пересмотре) будет ключевым фактором волатильности для MSCI Russia Standard Index. Остальные кандидаты (ФСК и Русгидро) также могут быть включены, но для этого им требуется значительно нарастить капитализацию в свободном обращении, что вряд ли им удастся до мая 2020 г., но, возможно, удастся к ноябрю 2020 г.

Яндекс (YNDX RX) – самый перспективный кандидат на включение, если бы не низкий уровень ликвидности компании. Капитализация Яндекса с поправкой на долю в свободном обращении (FF) составила $ 11 642 млн, что в семь раз превышает минимальный пороговый уровень (капитализация MSCI с поправкой на долю в свободном обращении (FF)). Общая рыночная капитализация на момент расчетов составила $12 127 млн, что в 3,8 раза больше порогового уровня MSCI Russia по рыночной капитализации. Минимальный локальный средний уровень ликвидности по коэффициенту ATVR за последнее 12 месяцев сейчас составляет 13,5%, что на 1,5–2% меньше минимального порогового уровня в 15%. Согласно трехмесячному показателю ATVR, до четвертого квартала 2018 г. показатель ATVR был значительно ниже 15%. С четвертого квартала 2018 г. этот показатель существенно вырос и, следовательно, если он не опустится до этого уровня до конца года, есть вероятность включения в индекс во время квартальной ребалансировки в феврале 2020 г. Согласно MSCI, оценка уровня ликвидности производится в последний рабочий день декабря для квартального пересмотра индекса в феврале. Таким образом, до конца года Яндекс должен поддерживать ликвидность на высоком уровне. Если компания войдет в MSCI Russia, ее вес составит примерно 4,5%, а приток пассивных фондов может превзойти $220 млн, что в 30 раз превысит текущий средний 30-дневный объем на ММВБ и в два-три раза – на NYSE.

Ростелеком (RTKM RX) – второй по перспективности кандидат на включение, сейчас он отвечает условиям для включения по пороговому уровню рыночной капитализации (>$342 млн), но не проходит по рыночной капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (<$25млн). Минимальный локальный средний уровень ликвидности по коэффициенту ATVR за последнее 12 месяцев сейчас составляет 47%, что превышает минимальный пороговый уровень в 15%. В случае включения вес в индексе составит 0,7%, а приток от пассивных фондов – $35млн, что в 10–15 раз превышает текущую ликвидность и может привести к удорожанию бумаги на 15%.

Благодаря низкой капитализации и высокой доле акций в свободном обращении (39%), даже при текущем низком уровне ликвидности, Ростелеком соответствует критерию MSCI ATVR за 12 месяцев, но в последнее время уровень ликвидности компании резко снижается и, как мы видим по маю 2019 г. средний уровень за второй квартал 2019 г. по AVTR приближается к пороговому уровню в 15%. Если тенденция продолжится и коэффициент AVTR опустится ниже порогового уровня MSCI в 15%, то Ростелекому придется снова продемонстрировать более высокий уровень ликвидности за 12 месяцев, что существенно снизит шансы на включение в мае 2020 г.

Русал – третий по перспективности кандидат на включение, но не ранее мая 2020 г. Капитализация Русала с поправкой на долю в свободном обращении (FF) составила $1 050 млн, что на 33%, или $549 млн меньше минимального порогового уровня (капитализация MSCI с поправкой на долю в свободном обращении (FF)). Общая рыночная капитализация на момент расчетов составила $6 180 млн, что вдвое выше порогового уровня MSCI Russia по рыночной капитализации. Уровень ликвидности существенно вырос в первом квартале, но, согласно правилам MSCI, требуется 12-месячная история из четырех кварталов, как и в случае с Яндексом. Следовательно, до конца года Русал должен поддерживать высокий уровень ликвидности. В случае включения вес в индексе составит 0,5%, а приток от пассивных фондов – $30 млн, что более чем в 10–15 раз превышает текущий уровень ликвидности и может привести к удорожанию бумаги более чем на 10%.

Что такое MSCI, и почему он важен для рынка?

MSCI – авторитетный бенчмарк. На него ориентируются фонды, под управлением которых находятся активы на $1,9 трлн.

Финансовые индексы MSCI (Morgan Stanley Capital International) — в числе самых авторитетных мировых индикаторов.

Идеальный инструмент для хедж-фондов, ETF, инвестиционных структур; отражают макроэкономическую ситуацию; более объективны, чем «свои» индексы бирж.

Когда изменения вступают в силу, снижение/рост веса в индексе приводит к оттоку/притоку капитала пассивных фондов, в объеме $6–7 млн при каждом изменении веса компании в индексе на 0,1%.

Объем торгов за день в итоге может до 10 раз превышать средний 30-дневный торговый оборот компании за один день.