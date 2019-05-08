Сегодня на мировых финансовых рынках практически проходной день, так как все самые важные события произойдут только в четверг и пятницу. Вице-премьер Китая Лю Хэ всё же летит на очередной раунд переговоров в США, однако его будет сопровождать лишь небольшая делегация, а сам визит будет продолжаться всего один, максимум два дня. Эти дни и решат дальнейшую судьбу фондовых рынков. И если инвесторы не услышат никакого позитива по торговым переговорам между Китаем и США, то в пятницу и в понедельник распродажи на рынках акций могут приобрести панический характер. Уже в ночь с четверга на пятницу на этой неделе вступят в силу новые пошлины на некоторые китайские товары, которые будут увеличены с 10% до 25%, поэтому дальнейшее промедление в переговорах будет крайне негативно восприниматься участниками рынка.

После вчерашних массированных продаж на фондовых рынках США сегодня сохраняется нервозность. Масла в огонь подлили и вчерашние заявления чиновников ФРС США. Представители регулятора заявили о том, что падение фондовых рынков – не повод для снижения ставок. Кроме этого, большая угроза – растущий корпоративный долг американских компаний, который достиг нового исторического максимума, и всё это происходит на фоне скорого замедления американской экономики.

Конечно, если на фондовых рынках начнётся паника, Трампу придётся идти на какой-то компромисс с Китаем, иначе под угрозой окажутся его планы переизбрания на второй срок.

Биржевые индексы азиатского региона завершили сегодняшний день с потерями 1-1.5%. На европейских площадках пока не наблюдается сильных распродаж, но индексы ушли на отрицательную территорию, а фьючерсы на основные биржевые индексы США уже теряют до 0.5%.

Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива вновь показывают понижательную динамику. Ввиду того, что завтра торги на Московской Бирже проводиться не будут, инвесторы логично предпочитают фиксировать длинные позиции. Рублёвый индекс Московской Биржи в первой половине дня снизился на 0.5%, до 2550 пунктов. Валютный РТС в первой половине дня тоже потерял аналогичную величину и отступил до 1230 пунктов. Ближе к закрытию торгов негативные настроения и распродажи могут усилиться.

Сырьё и валюты

На рынке сырья сохраняется негативная динамика. Индекс промышленных металлов на фоне геополитического обострения теряет ещё почти 0.7%. Медь, как опережающий индикатор дешевеет ещё на 0.8%. Нефть после вчерашнего снижения на 2% сегодня теряет почти 0.4%. Предварительные данные по запасам нефти от института нефти API оказались негативными для цен на чёрное золото. Котировки марки Brent опустились ниже 70$, а американского сорта нефти WTI торгуются чуть выше 61$. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1290$, показывая рост на 0.4%.

На глобальном валютном рынке пока нет сильных движений. Ключевая валютная пара евро/доллар торгуется у отметки 1.12., сам же индекс доллара (DXY) пока уверенно держится выше 97 пунктов. Британский фунт в паре с долларом теряет почти 0.5% и опять приближается к важнейшему уровню поддержки на рубеже 1.30. Рогссийская национальная валюта в паре с долларом в первой половине дня торгуется почти нейтрально, оставаясь в районе 65.2.

В свете роста политических рисков и предстоящих праздников российским инвесторам лучше частично фиксировать длинные позиции и точно не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Всё самое важное произойдёт в четверг и пятницу, когда в России будет выходной.

Техническая картина по рублёвому индексу пока выглядит нейтрально, но более существенная фиксация прибыли может начаться в любой момент. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения, вплоть до сильного уровня поддержки 2450 пунктов.