На прошлой неделе большинство инвесторов изрядно понервничало из-за очередного обострения в американо-китайских переговорах по пошлинам.

Все былые достижения или могут пойти прахом, или все-таки туда пойдут из-за того, что Америка крайне недовольно якобы имеющей место «неспешностью ведения» этих самых переговоров Пекином. Восточный менталитет при этом, видимо, администрация президента США учитывать не хочет, либо ничего о нем не слышала. В результате Трамп анонсировал одностороннее повышение пошлин на товары из Поднебесной с 10% до 25% на 200 млрд. долл., с перспективой расширения санкционного списка еще на 325 млрд. долл. – т.е. фактически на весь объем китайского экспорта в Штаты.

Несмотря на то что Пекин занимает пока выжидательно-осторожную позицию, сам по себе фактический срыв переговоров вызвал масштабные распродажи по всему фронту – в течение большей части недели в той или иной степени снижались практически все рынки, и лишь в пятницу наметилась некоторая коррекция, которая, похоже, зародила в умах инвесторов хоть какие-то надежды.

К неопределенностям в американо-китайских отношениях в ближайшее время добавятся и проблемы с Brexit. С 23 по 26 мая пойдут выборы в Европарламент, и было бы неплохо, если бы до этого момента британцы хоть как-то определились со своими планами, так как, учитывая, что уйти они все же хотят, их участие в выборах становится бессмысленным.

Тем не менее, финал недели не выглядел провальным, и в пятницу большинство индексов все же сумели вырасти: германский DAX поднялся на 0,72%, показав уровень 12060 п., британский FTSE100 просел на едва заметные 0,06% — до 7203 п., французский САС40 подрос на 0,27%, до уровня 5327 п. Заокеанские рынки, практически лишенные уже поддержки со стороны отчитывающихся корпораций, выглядели примерно так же. В итоге DIJA закрылся на уровне 25942 п. (+0,44%), потеряв за неделю 2.1%, S&P500 поднялся до 28841 п. (+0,37%), чьё недельное снижение составило 2,2%, а NASD COMP осилил лишь 0,08% — до 7917 п., рухнув с момента закрытия позапрошлой пятницы на 3,0%.

Российские фондовые площадки находятся в основном под впечатлением выходящей корпоративной отчетности и заявлений компаний о грядущих выплатах дивидендов и их дивидендной политике на последующие периоды. Однако, если в предыдущую неделю мы оставались несколько в стороне от накапливавшихся на Западе негативных настроений, отведя на задний план даже набившую оскомину тему очередных антироссийских санкций, то за последние дни, когда значительная часть игроков отсутствовала из-за длинных выходных, на наши рынки пришли довольно заметные распродажи. Весомых причин для обвала не было, но тот факт, что мы «отставали» в снижении от рынков Старого Света, Азии и США, а также технически факторы, связанные со стремлением зафиксировать прибыль и снизить риски, повлияли заметно. В итоге только понедельник выглядел достаточно благополучным днем – в остальное время отечественные биржевые индексы заметно снижались. К концу недели индекс РТС зафиксировался на уровне 1213,79 п., потеряв 2,77%, а индекс МосБиржи снизился на 2,56%, остановившись на уровне 2514,78.

Значимых новостей на рынках энергоносителей за всю неделю практически не было, и инвесторы, в основном, ориентировались на изменение запасов сырой нефти, опубликованное в среду. В соответствии с данными Минэнерго США, избыточные запасы за неделю рухнули с 9,9934 млн. барр. до —3,963 млн. барр., при том, что аналитики ждали 1,215 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге выросли с 0,256 млн. барр. до 0,821 млн. барр. Впрочем, опубликованная статистика вызвала лишь кратковременное увеличение волатильности, не сформировав в итоге какой-то внятный тренд. В пятницу вечером BakerHughes представил данные по недельной динамике количества буровых установок, которое изменилось незначительно, снизившись с 807 штук до 805 штук. Существенного влияния на динамику цен эти цифры оказать не сумели. Углеводороды все пять дней с переменным успехом пытались то расти, то снижаться, но, в конце концов, оставаясь примерно на тех же уровнях, где и были до этого. За неделю североморская нефть подорожала всего на 0,11%, а легкая техасская потеряла четверть процента. Сейчас, по состоянию на 7 утра сегодняшнего дня стоимость нефти марки BRENT составляет 71,81 долл./барр., а WTI — 61,61 долл./ барр.

Минфин России определился с объемами приобретения валюты в рамках бюджетного правила на период с 14 мая по 6 июня – всего за это время будет куплено валюты на 300,5 млрд. рублей, т.е. по 16,7 млрд. рублей в день. Учитывая короткий месяц и несколько увеличившиеся объемы закупки, это может оказать дополнительное давление на курс национальной валюты. В целом же в рубле наблюдаются неспешные распродажи. Факторов, способных оказать поддержку отечественной валюте немного, а вот нарастающие риски вынуждают инвесторов выходить из рискованных активов, к коим относится и рубль. В итоге последний за неделю потерял относительно доллара 2,77%, а относительно евро снизился на 2,56%. По состоянию на 7:05 мск. сегодняшнего утра доллар стоит 65,29 рублей, а евро 73,31 рубля.

Публикации значимой макроэкономической статистики сегодня не планируется, так что основное внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к переговорам между Вашингтоном и Пекином и корпоративным новостям. Там не менее, несмотря на положительную пятничную коррекцию, настроения пока остаются негативными, или, по крайней мере, выжидательно-осторожными. Поводов надеяться увидеть сегодня заметный рост точно не много, и открытие торгов вероятней всего пройдет негативно.