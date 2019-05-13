Тема торговых противоречий США-Китай остается в центре внимания инвесторов. В конце прошлой недели американская сторона повысила пошлины на китайские товары стоимостью в 200 млрд долл. с 10% до 25%. Агентство Bloomberg сообщило, что китайским властям представлен месяц на заключение торгового соглашения, в противном случае под 25%-ные пошлины попадет весь китайский импорт в США. При этом торговые переговоры между сторонами продолжаются, и завершившийся на прошлой неделе очередной раунд глава американского Минфина охарактеризовал как «конструктивный».

Тема торговых ограничений, разумеется, добавляет неопределенности сразу в нескольких вопросах. Во многом рост торговых пошлин во второй половине прошлого года послужил основанием для пересмотра прогнозов по темпам роста мировой экономики со стороны различных финансовых институтов. В конце прошлой недели свои комментарии представило агентство Fitch, согласно которым пятничное повышение пошлин для китайских товаров соответствует базовому сценарию и не меняет прогнозы глобального роста. Однако, вероятно, в ближайшее время может быть прояснена ответная реакция китайских властей, а риски расширения пошлин со стороны США на весь китайский импорт вряд ли учитывались в базовых прогнозах финансовыми институтами.

Еще один фактор неопределенности – возможное повышение инфляционного давления. На текущий момент инфляционные показатели в США находятся ниже целевых (что является одной из причин ожиданий возможного снижения ставки ФРС до конца года), однако при развитии негативного сценария ФРС может столкнуться с рисками серьезного замедления экономического роста и некоторого повышения инфляционных показателей за счет роста пошлин.

Российский рынок акций в конце прошлой недели развивал коррекционный сценарий, и индекс Мосбиржи опустился к отметке в 2510 пунктов (минимумы с первых чисел апреля). Краткосрочные перспективы рынка по-прежнему определяются в первую очередь внешними условиями, и сравнительно слабый риск-аппетит на рынках в начале недели может способствовать попыткам снижения индекса к уровню в 2500 пунктов. На горизонте ближайших торговых сессий в базовом сценарии ориентируемся на диапазон 2500-2550 по индексу Мосбиржи. Среднесрочно по-прежнему считаем российский рынок привлекательным.