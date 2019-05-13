Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2515 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2490 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2540 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Российские инвесторы и спекулянты будут оценивать массу неоднозначных внешних событий, случившихся за время первомайских праздников.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для локального рынка акций останется динамика нефтяных котировок.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.16%) и РТС (-1.56%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций заметно сдвинулся вниз, несмотря на то, что торги проходили в официальный выходной день в РФ. Добавим, что в конце прошлой недели в России практически не выходили корпоративные новости. Поэтому локальные фондовые индексы понизились сугубо под влиянием неблагоприятного внешнего фона.

Стоит отметить, что период майских праздников оказался необычно богат на значимые для фондовых рынков события. Они в основном носили тревожный характер, что стало аргументом в пользу бегства от риска на отечественном рынке акций. Однако стоит рассмотреть самые важные внешние факторы по порядку.

Одной из ключевых новостей на прошлой неделе стало неожиданное осложнение торговых переговоров между США и Китаем. К тому моменту они уже изрядно затянулись во времени. Однако официальная позиция сторон заключалась в том, что переговорный процесс продвигался очень успешно. Тем не менее, президент США Дональд Трамп одобрил увеличение импортных таможенных пошлин на ряд китайских товаров на сумму около $200 млрд в год с 10 мая. Более того, было объявлено о предстоящем введении 25-процентных пошлин для оставшихся товаров из КНР на сумму порядка $300-$325 млрд. Теперь официальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что им нет необходимости спешить с торговыми переговорами.

Власти КНР уже дали понять, что они будут вынуждены принять ответные меры на указанные действия. Дополнительным камнем преткновения в двустороннем торговом споре станет состоявшееся отклонение заявки китайского телекоммуникационного гиганта China Mobile на начало предоставления услуг в США. Для российского рынка акций это не слишком хорошие новости. Любые намеки на спад производства в Китае означают сокращение спроса на отечественное сырье, что негативно сказывается на состоянии локальной экономики и на наполняемости государственного бюджета.

Июльские фьючерсы на нефть сорта Brent в конце прошлой недели сумели удержаться выше близкого значимого уровня $70 за баррель. Это должно оказать некоторую поддержку индексам МосБиржи и РТС в начале текущей недели. Вместе с тем, цены на углеводородное сырье находятся под влиянием большого количества неоднозначных новостей и тенденций. Опубликованная в минувшую среду официальная статистика указала на внушительное недельное сокращение запасов сырой нефти в США на 3.96 млн баррелей. Однако еще на предыдущей неделе они увеличились до максимума с сентября 2017 года. Усиление торговых противоречий между США и Китаем остается угрозой для нефтяного рынка. Но не стоит забывать и про усугубляющиеся геополитические риски вокруг Ирана, Венесуэлы и Ливии. Отметим также недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Северная Корея не готова к переговорам с США после испытательного пуска двух баллистических ракет.

В результате существенного пятничного падения индексы МосБиржи и РТС сдвинулись в среднюю часть своих четырехмесячных диапазонов. Таким образом, недавняя позитивная техническая картина в них ухудшилась до нейтральной. С учетом наметившейся тенденции к ухудшению состояния внешнего фона, хорошим среднесрочным сценарием для локального рынка акций стала бы стабилизация около текущего уровня. Пока что этому способствуют относительно высокие цены на нефть. Вместе с тем, начало сезона дивидендных «отсечек» играет не в пользу российских биржевых быков.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 15 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, —2.90%), Татнефть-ао (TATN RM, —2.50%), Татнефть-ап (TATNP RM, —2.62%), Магнит (MGNТ RM, —2.75%), НЛМК (NLMK RM, —3.59%), ММК (MAGN RM, —3.28%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.92%). Как мы видим, опережающим распродажам в основном подверглись представители металлургического сектора.

Стоит также отметить состоявшееся обновление двухмесячного минимума в бумагах Транснефть-ап (TRNFP RM, —3.87%). Они остаются под давлением в связи с последствиями загрязнения трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью. Согласно приведенным в СМИ оценкам, общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн. Временное складирование и последующая утилизация такого объема углеводородного сырья представляет собой серьезную техническую проблему.

Лучше рынка торговались бумаги Газпром (GAZP RM, +0.02%), М.Видео (MVID RM, +1.56%), МРСК Волги (MRKV RM, +0.38%), Лента др (LNTA RM, +0.39%), Акрон (AKRN RM, +0.35%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение порядка 1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.9%. Японский Nikkei225 просел на 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как негативное. Вместе с тем, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.