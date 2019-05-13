Перед открытием российского рынка в начале новой недели формируется нейтральный внешний фон. Снижение азиатских индексов частично нивелируется положительной динамикой нефтяных цен, однако объемы покупок на фондовой секции РФ все равно будут умеренными. США все же повысили пошлины на товары из Китая объемом $200 млрд., теперь тариф составляет 25% вместо действовавших ранее 10%. До окончания очередного раунда переговоров сохранялась небольшая вероятность того, что эта мера станет инструментом давления для скорейшего заключения сделки, однако этого не произошло. Китай не собирается уступать в наиболее принципиальных вопросах, о чем сообщил Лю Хэ, к тому же позиция Вашингтона является чрезмерно жесткой для оформления соглашения.

Формально торговые переговоры будут продолжены, но параллельно с этим Трамп поручил проработать введение пошлин еще на $300 млрд китайского экспорта, то есть под увеличенные тарифы может попасть весь объем поставок из Китая. В среднесрочной перспективе это обязательно найдет свое отражение в макроэкономических индикаторах, отчетах компаний, а также динамике фондовых индексов.

Мировые рынки снижались всю прошлую неделю, лишь в пятницу проявились покупки в США и Китае, но текущая неделя, на наш взгляд, также будет довольно сложной. Выход из более рисковых активов продолжается, но пока в спокойной форме, при этом доллар теряет позиции даже к валютам развивающихся рынков, так как ожидания по ключевой ставке все больше смещаются в сторону снижения. ФРС, вероятно, вынуждена будет перейти к увеличению стимулов на фоне нового этапа торговых споров.

Запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно для многих сократились на 4 млн баррелей, что помогло стабилизировать цены на сорт Brent вблизи $70 за баррель. Считаем, что динамика сырья продолжит копировать индексы, игнорируя локальные вопросы.

Спрос на ОФЗ на прошлой неделе превысил ожидания – Минфину удалось продать бумаги на 99 млрд. руб. Инвесторы активно приобретают «длинные» выпуски, планируя заработать на предстоящем снижении ставки в РФ. На российской фондовой секции сильнее других выглядят акции Новатэк из-за скорой продажи последней доли в проекте «Арктик СПГ-2» величиной 10%. Сделку планируется оформить до конца июня, что станет очередным драйвером локального роста. 13-14 мая в РФ будет находиться госсекретарь США Помпео, что может оказать влияние на российский рынок. Сегодня ожидаем отчет по МСФО за 1 кв. от Роснефти, операционные результаты апреля сообщат Алроса, Черкизово.