Теханализ "Аэрофлота": вялотекущее движение в акциях продолжается
Напомним, что после преодоления отметки 99,55 руб мы вернулись к пропорциям гармонической модели, в рамках которой котировки Аэрофлота, по идее, должны опуститься ниже 75 руб.
В сентябре 2018 года мы предположили, что в процессе реализации паттерна «ABCD» акции авиакомпании достигнут 72 руб.
Торговый план: защитный стоп-приказ короткой позиции разместить чуть выше 96,30 руб.
p.s. На фоне нового расположения стоп-приказа текущие уровни интересны для открытия короткой позиции.
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