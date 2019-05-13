Напомним, что после преодоления отметки 99,55 руб мы вернулись к пропорциям гармонической модели, в рамках которой котировки Аэрофлота, по идее, должны опуститься ниже 75 руб.

В сентябре 2018 года мы предположили, что в процессе реализации паттерна «ABCD» акции авиакомпании достигнут 72 руб.

Торговый план: защитный стоп-приказ короткой позиции разместить чуть выше 96,30 руб.

p.s. На фоне нового расположения стоп-приказа текущие уровни интересны для открытия короткой позиции.