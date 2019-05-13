Суверенные еврооблигации РФ на прошлой неделе смотрелись слабее бумаг других ЕМ и умеренно подешевели. Российские суверенные евробонды в начале прошлой недели находились под давлением, как, впрочем, и все активы развивающихся рынков, что главным образом было вызвано опасениями срыва торговых переговоров между США и Китаем. Однако в пятницу котировки бумаг несколько выросли. Цены на нефть после повышения в пятницу до 71 долл./барр. по итогам недели не изменились. Доходность UST10 за неделю опустилась на 6 б.п. до 2,43%, что, впрочем, не оказало поддержки евробондам, поскольку причиной послужил рост спроса на защитные активы. По итогам недели котировки российских суверенных бумаг немного снизились, потери составили от 0,2 п.п. до 0,5 п.п., а доходности вдоль кривой выросли в среднем на 3 б.п. Евробонды других стран ЕМ, за исключением Турции, на прошлой неделе смотрелись лучше, и часть из них даже умеренно подросла в цене. Сейчас доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 находятся на уровне 5,1% и 4,35% соответственно, что на 5–10 б.п. выше локального минимума, достигнутого в конце апреля. Главным драйвером для российских евробондов остается спрос на активы развивающихся рынков, который главным образом будет зависеть от хода переговоров США и Китая по торговле, и складывающаяся сейчас напряженная ситуация на рынке еще может оказать некоторое давление на российские бумаги.

Длинные евробонды Газпрома показали худший результат на рынке. В корпоративном сегменте движения цен были гораздо более сдержанными, и в среднем наблюдалось лишь незначительное снижение котировок. Хуже рынка смотрелись длинные выпуски Газпрома – они потеряли по 0,4–1,4 п.п. от номинала. Остальные бумаги в секторе в цене почти не изменились, они выглядят дорого относительно бумаг других секторов, и их спреды к суверенной кривой остаются на локальных минимумах (в среднем около 30–50 б.п.). Среди еврооблигаций госбанков стоит отметить лишь падение котировок евробондов ВЭБа на 0,1–0,2 п.п., бумаги Сбербанка и ВТБ были стабильны. В металлургическом секторе движения тоже были слабыми, в среднем изменения котировок не превышали 0,1 п.п., однако выделились бумаги Полюса, прибавившие по 0,1–0,3 п.п. от номинала. Евробонды телекоммуникационного и транспортного секторов тоже в целом были стабильны, правда, выпуск SCFRU’23 (YTM 4,6%) подешевел на 0,3 п.п. Сегодня внешний фон слабо позитивный: цены на нефть повышаются, а доходность UST10 упала, что может поддержать котировки российских евробондов, хотя в целом ситуация на рынках остается напряженной. Азиатские рынки сегодня в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.