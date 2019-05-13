В начале мая цены на золото опустились в цене примерно на $20 за унцию практически до $1 265, однако затем котировки в основном шли вверх, и в середине прошлой недели даже временно превысили отметку $1 290 за унцию. Это движение, как и динамика прочих основных глобальных рынков, было обусловлено в основном последними событиями вокруг торговых переговоров между США и Китаем (подробнее см. выше, в разделе, посвященном рынку нефти).

В пятницу появилась надежда на конструктивное продолжение переговоров после последней встречи на высшем уровне в Вашингтоне, и этот день оказался единственным за неделю, когда глобальный рынок акций сумел вырасти. Это отразилось в котировках золота сегодня утром: на момент написания данного обзора они двигались к нижней границе диапазона $1 280-1 290 за унцию, в котором держались в последние дни. В пятницу США повысили пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд с 10% дo 25%. Впрочем, некоторые инвесторы решили, что это не признак провала торговых переговоров, а лишь тактическая уловка.

Судя по последним сообщениям, шансы на позитивный исход американо-китайских торговых переговоров невелики, и Пекин может объявить о новых ответных мерах после повышения пошлин США на импорт из КНР. При этом Дональд Трамп сделал ряд заявлений, отметив, что торговые переговоры далеки от завершения (он утверждает, что Пекин нарушил договоренности) и что у властей США нет причин отказываться от своих требований. Отметим, что с учетом текущей ситуации и повышенной вероятности срыва торговых переговоров любое снижение цен на золото (как то, что мы видели сегодня утром) открывает хорошую возможность для покупок.

Мы полагаем, что во второй половине дня эти покупки помогут котировкам золота удержаться выше $1 280 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



