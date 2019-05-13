Текущие настроения. Прошлая неделя завершилась для акций ЕМ и DM на негативной ноте на фоне увеличения пошлин на товары из Китая стоимостью 200 млрд долл., завершения очередного раунда торговых переговоров без договоренности и угроз по введению тарифов на весь китайский импорт в США в случае неподписания сделки в течение месяца. Давление на валюты ЕМ в том числе оказали слабые показатели по экспорту Китая и по макро статистике Кореи за 1к19 и ослабление турецкой лиры из-за решения правительства страны отменить итоги выборов мэра Стамбула, где победу одержал представитель оппозиционной партии.

За неделю рубль потерял лишь 0,2% и смотрится относительно крепко, учитывая динамику цен на нефть и валют EM. Плановый объем покупок валюты Минфином на май оказался ниже наших ожиданий на ~50 млрд руб. и составил 301 млрд руб., а с учетом отложенных интер- венций ~350 млрд руб. Одной из возможных причин отклонения является снижение объемов нефтегазовых доходов в конце апреля – начале мая на ~25 млрд руб. из-за приостановки поставок нефти по трубопроводу Дружба. Однако позже недополученные нефтегазовые до- ходы будут возмещены благодаря перенаправлению потоков.

Ключевые темы этой недели. Настроения на рынках на этой неделе будут, главным образом, определяться новостным потоком по США и Китаю в отношении торговых переговоров и исхода обсуждений по итогам ряда встреч. Глобальные рынки остаются «на острие ножа» и находятся в ожидании дальнейших действий двух сторон в отношении повышения тарифов на импорт. Тем не менее, США и Китай заявляют о желании договориться и готовы к дальнейшим переговорам. Ожидается, что лидеры стран встретятся на саммите G20 в конце июня.

В начале недели состоится встреча глав МИД России и Китая в Сочи (пн) по вопросам Венесуэлы, Северной Кореи, Сирии, Афганистана и Ирана, а также встреча глав МИД стран ЕС и США в Брюсселе (пн), где будут обсуждаться ответы на угрозы Ирана о нарушении ряда обязательств по ядерной программе и прогресс в усилиях ЕС в части продолжения дальнейшей легальной торговли с Ираном и выполнении условий сделки. Глава МИД С. Лавров и госсекретарь США М. Помпео встретятся в Сочи (вт) по вопросам ситуации на Украине и Венесуэле, Ирана, Сирии и КНДР, а также по теме контроля вооружений. Президент России В.Путин также может принять американского дипломата и обсудить текущую ситуацию и перспективы развития отношений между странами.

В середине недели будет опубликована статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае и США (ср). Согласно консенсус-прогнозу, Китай может отчитаться о замедлении промпроизводства, розничных продаж и инвестиций на фоне эскалации торговой войны.

В США ожидается замедление розничных продаж по сравнению с мартом, однако позитивная динамика рынка труда на фоне роста заработной платы указывает на восстановление экономики в 2к19. Это является основной причиной маловероятного снижения ставки ФРС. Российский финансово-экономический новостной поток не очень напряженный, ограничивается балансом бюджета за апрель и началом очередного налогового периода (ср). Возможное выступление спецпрокурора Р. Мюллера с докладом о расследовании влияния России на выборы США в Конгрессе (пт) может стать фактором движения курса в конце текущей и начале следующей недели.