За неделю с 3 по 10 мая глобальный рынок (MSCI World) просел примерно на 2,7%, потеряв $1,1 трлн, из-за опасений продолжения торговых войн, которые могут привести к росту таможенных пошлин. Помимо коррекции на фондовом рынке значительно повысилась волатильность среди развивающихся валют из-за укрепления доллара, активные продажи наблюдались на турецком рынке и фондовом рынке Юго-Восточной Азии (-5%). В минусе также оказались нефтесервисные компании США и европейские банки (-4%). Продолжают расти цены на железо (+3%) и уголь (+2%).

Торговое противостояние близится к завершению или новому кризису?

В итоге позитивные сдвиги в переговорах с начала 2019 г. привели к росту тарифов с 10%, до 25%, на китайским импорт объемом $200 млрд. Данное решение должно было вступить в силу в начале этого года, но откладывалось из-за надежд на то, что к концу марта будут достигнуты ключевые торговые договоренности. В итоге пошлины размере 25% охватили товары объемом $250 млрд, в основном это телекоммуникационное оборудование (Huawei, BBK electronics, Xiaomi) и компьютерное оборудование (SK Hynix, Foxconn).

На данный момент пошлины уже заложены в цены, и в дальнейшим рынок будет восстанавливаться. Введение пошлин на дополнительный импорт объемом $325 млрд, в результате чего пошлинами будет облагаться китайские товары на $575 млрд, может спровоцировать масштабный коллапс.

Важно отметить, что за 2018 г. объем импорта товаров из Китая в США составил $535 млрд и, согласно последней торговой статистике за март, сокращается. В этих условиях торговый дефицит США сейчас опустился до минимального уровня за шесть лет ($20,7 млрд).

Пошлины на товары объемом $300 млрд напрямую коснутся производителей мобильных телефонов (Huawei, Xiaomi, Lenovo, Samsung), лэптопов (Lenovo, Acer, Asus) игрушек, видеоигр (Sony, Xbox) и телевизоров (Sony, LG, Samsung).

Нам кажется, что сценарий с дополнительными пошлинами маловероятен, т.к. его реализация затронет 23% всего импорта в США, или 2,7% американского ВВП. Применительно к Китаю этот сценарий затронет 4,2% ВВП страны, что будет иметь серьезные последствия для экономики. Действующие пошлины затрагивают менее 2% китайской экономики. Реализация этого сценария спровоцирует масштабную реакцию рынка и продолжительную коррекцию.

Рынку есть что терять

Рынку есть что терять после продолжавшегося последние четыре месяца бурного роста. Китайский рынок до недавних продаж рост более чем на 20% в начале года, сейчас темпы замедлились до 14,5%, в результате чего он стал уступать США (+15%). В целом глобальные рынки растут на 13%, в числе аутсайдеров – Турция и Аргентина.

В случае коррекции усилится переток активов в доллары США и американские защитные инструменты, такие как КО США и защитные сектора на фондовом рынке (медицинские услуги).