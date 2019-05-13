Ожидаемый Минфином объем нефтегазовых допдоходов на май оказался существенно ниже нашего прогноза (314 млрд руб. против 370 млрд руб.). Из-за этого интервенции на этот месяц не попали в наш прогнозный интервал (от 330 до 390 млрд руб.), хотя в целом направление их динамики соответствует нашим ожиданиям (+45 млрд руб. до 300 млрд руб.).

На наш взгляд, одной из причин более низких нефтегазовых допдоходов могло стать увеличение компенсирующих выплат нефтепереработчикам с начала года (обратный акциз на нефть и «демпфер»). Этот механизм призван компенсировать часть потерь, возникающих из-за разницы внутренних цен на нефтепродукты и экспортной альтернативой, так как цены в РФ сдерживаются по соглашению с Правительством (суммы компенсаций в целом положительно связаны с ростом рублевых цен на нефть). Уже в марте объем этих выплат (на величину которых уменьшается сумма нефтегазовых допдоходов) составил 24,4 млрд руб., а в апреле-мае он, скорее всего, возрастет. В связи с этим компенсирующие выплаты становятся существенными для расчета итоговых объемов интервенций. Кроме того, как мы понимаем, чувствительность нефтегазовых доходов к изменению рублевой цены нефти снизится.