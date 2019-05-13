Рубль начинает неделю умеренным ослаблением после очередного раунда повышения жесткости в переговорных позициях США и Китая по торговой сделке.

На наш взгляд, в краткосрочной перспективе движение рубля, вероятно, будет определяться тем, на какой уровень «ответной жесткости» готова пойти китайская сторона. Мы считаем, что в текущих реалиях мирового баланса сил Поднебесная вряд ли стерпит очередное повышение тарифов США, и ответные меры, включая девальвацию курса юаня в том или ином масштабе будут реализованы. Такого рода эскалация торгового спора будет оказывать соответствующее давление на рыночные аппетиты инвесторов к покупке риска, что в свою очередь может транслироваться в ослабление курса рубля до уровней 66 в ближайшие недели.

Тем не менее мы полагаем, что деструктивный характер воздействия торгового конфликта на обе стороны очевиден для большинства участников рынка, что позволяет нам ожидать, что сделка все же будет заключена в определенной перспективе. Помимо сохранения надежд на деэскалацию данного торгового конфликта в будущем, в среднесрочной перспективе российский рубль может извлечь из данного противостояния определённую выгоду. В данном случае речь идет о двух направлениях.

Во-первых, столь жесткие действия США в отношении Китая могут иметь под собой «монетарную» подоплеку. Вряд ли сейчас можно полностью согласиться с заявлениями главы Белого дома о том, что экономический рост США в 1 кв 2019 года в 3,2% г/г был достигнут как раз за счет роста тарифов. Более близким к реальности видится сценарий, при котором американская экономика замедлит свой рост уже во 2 кв этого года, а тарифные ограничения будут одним из драйверов этого процесса.

В свою очередь, такое положение дел в экономике «откроет» путь для усиления давления на ФРС в отношения возвращения к монетарным стимулам роста, за которые так ратует американский президент. Если события будут развиваться в таком ключе, и полноценная мягкость ФРС вернется на рынки, то соответствующий приток в сегмент emerging markets также может быть сформирован, оказав поддержку в частности и российским активам.

Во-вторых, усиление торгового противостояния между США и Китаем может стать для РФ моментом выхода российско-американских отношений из «мертвой зоны». В данном случае речь не идет о масштабной нейтрализации геополитических рисков на РФ, включая санкционные риски, однако даже надежд на «не-ухудшение» позиций американского истеблишмента в отношении Москвы может оказаться достаточно для продолжения возвращения инвесторов в российские активы. В этой плоскости показательным, вероятно, станет грядущий аукцион Минфина. Если размещение повторит успехи прошлой недели даже на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, то это станет подтверждением сохранения особого отношения нерезидентов к российским активам, что также может оказать косвенную поддержку рублю.

В результате в краткосрочной перспективе недели курс рубля может ослабляться до уровней ниже 66 на фоне опасений, вызванных торговым спором США и Китая. Заметим также, что фактор увеличения объемов покупки валюты до 20,5 млрд руб. в день на фоне сезонного снижения профицита счета текущих операций будет оказывать умеренное давление на курс нацвалюты. Прогнозируемый диапазон движения курса рубля на неделю – 64,8-66,3. В свою очередь в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения курса в диапазоне 64-66 при отсутствии реализации санкционных рисков отношении РФ.