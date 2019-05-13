Теханализ "Норникеля": продавать по текущим ценам
Текущая ситуация: После преодоления сопротивления на отметке 11800, акции Норильского никеля продолжили восходящее движение и достигли отметки 14600. Однако на продолжение движения вверх у бумаги пока не хватает сил. В результате началось коррекционное снижение в рамках которого был пробит восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года, что может сигнализировать о вероятности углубление коррекции. При этом, в случае ухода ниже поддержки, расположенной на уровне 13400, будет сформирована модель «двойная» вершина с целью в районе 11800 – 12200.
Уровни поддержки: 13400, 11800
Уровни сопротивления: 14600
Рекомендация: В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать короткие позиции в акциях Норильского никеля с целью снижения в районе 11800 – 12200 рублей за бумагу. Стопприказ рекомендуем выставлять на уровне 14800 рублей. Объем позиции не должен превышать 5% от портфеля.
Фундаментальный штрих: Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Норильского никеля находится на уровне 15155 рублей. Однако в краткосрочной перспективе опасения относительно мировой экономики, вызванные торговыми войнами, могут способствовать снижению цен на металлы, что будет давить на акции компании.
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