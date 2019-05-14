На удивление резкий ответ китайцев на повышение Америкой пошлин на товары из Поднебесной, видимо, действительно явился для многих инвесторов неожиданностью. Все надеялись, что в духе последнего времени Пекин будет как-то договариваться, идти на компромиссы, в чем-то уступать. И вдруг – нате! Ответные ограничительные меры на сумму в 60 млрд. долл. Причем в перечне товаров не только смешные позиции в виде презервативов и соков из США, но и вполне себе серьёзные вещи, такие, как увеличение пошлин на американский СПГ, трубы для нефтепроводов, электроника и т.д.

Да, можно, конечно, вставить ответную шпильку, что в этом году в Китай прибыло всего 2 танкера с СПГ против 14-ти годом ранее. Но СПГ – это всё же не презервативы, отсутствия которых, судя по численности населения, китайцы совсем не боятся.

Тем не менее, накануне на азиатских и американских рынках была чуть ли не паника. Европейцы не сказать, чтобы сильно испугались, но ветры оттуда тоже исходили. Южнокорейский KOSPI (а есть опасения, что именно Корея пострадает от кризиса весьма заметно), обвалился на 1,36%, китайский Shanghai Composite упал на 1,21%, японский Nikkei225 снизился на 0,72%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,21%. Торговые площадки Старого Света в момент объявления китайских ограничительных мер в отношений товаров из США довольно резко снизились, но нашли в себе силы быстро остановиться и даже несколько скорректироваться. В итоге в ходе торговой сессии германский DAХ снизился на 1,52% — до 11877 п., британский FTSE100 потерял 0,55% — до 7164 п., французский САС40 упал на 1,22% — до 5263 п.

Заокеанские площадки, «съевшие» новость еще до начала торгов, открылись мощным гэпом вниз, который не смогли даже частично компенсировать. Вялые попытки разворота предпринимались, но не были поддержаны потенциальными покупателями акций. Оно и понятно – именно американские производители пострадают от китайских антисанкций. К концу торгов индекс DJIA упал до 25325 п. (-2,38%), S&P500 рухнул до 2812 п. (-2,41%), а NASD COMP обвалился на 3,41% — до 7647 п. Тем не менее, судя по фьючерсам на американские индексы, сегодня рынки США готовы к некоторой коррекции, видимо, осознав, что первоначальная реакция была излишне темпераментной. Скорей всего, инвесторы надеются, что, в конце концов, Пекин и Вашингтон пойдут навстречу друг другу и вернутся за стол переговоров.

Отечественные торговые площадки наблюдали за вышеописанной схваткой со стороны и даже несколько свысока, по крайней мере, судя по итоговому закрытию, которое очень плохим не назовешь. К тому же блестящий отчет «Роснефти» за 1-й квартал по МСФО поддержал позитивные настроения игроков. Чистая прибыль крупнейшей нефтяной компаний выросла на 61,7%, а выручка увеличилась на 20,6%. Более того, в отличие от иных рынков, мы большую часть дня пытались расти (впрочем, без особого успеха), лишь во второй половине дня развернувшись в снижение. Так что итог был не слишком плачевен: индекс РТС завершил день на отметке 1208 п. (-0,51%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2509 п. (-0,24%). В лидерах роста оказались "ФосАгро" (+2,02%), "ИнтерРАО" (+1,61%), "ФСК ЕЭС" (+1,50%). Сильней других снизились "МосБиржа" (-5,81%), "Башнефть" (-3,36%), "Банк Санкт-Петербург" (-2,37%). Из новостей сегодняшнего дня стоит выделить угрозы США ввести санкции против строителей «Северного потока-2» за строительство «Северного потока-2», что понятно – а за что их еще наказывать? Но речь идет об отдельных компаниях и нескольких судах, прокладывавших трубопровод. Так что рынки, скорей всего, эту новость пообсуждают и забудут. Это все «санкции для галочки». Да и речь пока идет лишь о законопроекте сенаторов, а такие вещи вообще редко доходят до практической реализации в первоначальном виде.

Стоимость энергоносителей, резко обвалившаяся вечером, когда выяснилось, что атака на танкеры Саудовской Аравии затронула лишь два судна, а не семь, как было озвучено первоначально, и нанесла им не слишком большой урон, предприняла робкую попытку коррекции сегодня утром, но какую-то не слишком внятную. Нельзя сказать, что нефть заметно подешевела, но в любом случае её стоимость отступила от вершин, где была еще накануне днем. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, а вечером будут опубликованы предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от API. Вполне возможно, что оба этих события так или иначе повлияют на дальнейшую динамику стоимости углеводородов. Пока же, по состоянию на 6:40 утра мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 70,46 долл./барр., а WTI — 61,20 долл./ барр.

Красивей всего вчера выглядела отечественная валюта, которая предпочла не замечать ни то, что творилось на фондовых площадках, ни прыжки и ужимки углеводородов, понимая, видимо, что все бренно и со временем уйдет в небытие. Либо инвесторы больше озабочены грядущими аукционами Минфина и возросшими закупками Центробанком валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, на носу уже налоговый период и экспортеры, реализуя выручку для уплаты налогов, акцизов и отчислений в фонды, отчасти поддержат рубль. Так или иначе, но отечественная валюта ведет себя весьма индифферентно и на 6:45 утра по Москве доллар стоит 65,33 рубля, а евро 73,41 рубля, что не сильно отличается от того, что мы видели сутками ранее.

Сегодня утром Япония опубликовала данные по объемам банковского кредитования, которые выросли с 2,3% до 2,4%, вопреки ожиданиям экспертов, изменений не ждавших, а также счету текущих операций платежного баланса, где цифры оказались менее оптимистичными. В течение дня Германия отчитается по инфляционным показателями индексам текущих экономических настроений и экономических условий ZEW. Британия представит широкий блок статистики по рынку труда. ЕС опубликует данные по динамике промышленного производства и индексу экономических настроений ZEW. В России по РСБУ за 4 месяца отчитается "Сбербанк", а по МСФО за 1 квартал TCS Group. "Полюс" последний день будет торговаться в дивидендах, а МосБиржа закроет реестр под дивидендные выплаты. Пройдет ребалансировка индекса MSCI. Судя по настроениям, сегодняшнее открытие торгов на российских фондовых площадках пройдет или нейтрально, или с умеренным позитивом. Дальнейшую же динамику определит новостной поток в ходе торговой сессии.