По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле продажи новых легковых автомобилей и ЛКА снизились в России на 2,7% год к году до 148 тыс. машин. За январь–апрель объемы реализации уменьшились на 1,0% год к году до 545 тыс. штук.

В апреле среди топ-10 брендов по объемам продаж самые высокие темпы роста были у автомобилей Skoda (плюс 16% до 7,4 тыс. машин). Продажи LADA увеличились на 5% до 32 тыс., а автомобилей Ford, ранее объявившего о сокращении присутствия на российском рынке, в апреле сократились на 23% до 3,8 тыс.

Рынок находится не в лучшей форме. Объемы продаж остаются значительно ниже максимума, зафиксированного в 2012 г. Реализация новых легковых автомобилей и ЛКА падала в России четыре года подряд (2013–2016 гг.), но затем в течение 2017–2018 гг. продажи росли. После увеличения на 13% в 2018 г. в нынешнем году рынок находится не в лучшей форме. Рост цен на автомобили и слабый потребительский спрос – среди факторов, способствующих снижению продаж.