"Роснефть" представила нейтральные результаты за I квартал
Чуть более слабый результат по чистой прибыли, чем ожидалось рынком, обусловлен налоговым маневром, что привело к признанию Роснефтью обесценения активов в сегменте переработки в размере 80 млрд руб.
Рост выручки был обеспечен наращиванием объемов реализации нефти и нефтепродуктов (+7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (+12,7%) на фоне ослабления обменного курса. Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий.
Рост EBITDA произошел на фоне роста цен, а также положительного влияния эффекта временного лага по экспортной пошлине и сокращения операционных расходов. В I квартале 2019 года общий долг Роснефти снизился на 12%, причем доля краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%, повысив финансовую устойчивость. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x.
В целом, мы нейтрально оцениваем финотчетность Роснефти. В рамках операционной деятельности позитивным моментом стал рост добычи углеводородов, ЖУВ и газа – на 3,4%, 3,9% и 1,4% соответственно.
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