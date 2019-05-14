ОФЗ: небольшое снижение котировок на фоне восстановления торговой активности
С окончанием майских выходных в России оборот торгов на Московской бирже вырос до 43 млрд руб. Большая часть оборота пришлась на ближний отрезок кривой в свете предстоящего погашения ОФЗ-26216 в среду (на долю ОФЗ-26214 и ОФЗ-26216 пришлось примерно половина оборота). На фоне технической поддержки со стороны предстоящего погашения короткие ОФЗ закрылись на прежних уровнях либо опустились в доходности на величину до 5 бп (некоторые выпуски). В то же время середина и дальний конец кривой, напротив, сместились вверх в условиях снижения глобального аппетита к риску в последние несколько дней. Их доходности выросли преимущественно на 1–2 бп. Среди отстающих оказался ОФЗ-26226 (YTM 8,14%), прибавивший в доходности 3 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ продолжили дешеветь, и их реальные доходности поднялись на 2 бп. Облигации развивающихся стран в целом закрылись в минусе, за исключением выпусков стран Восточной Европы. В частности, доходность 10-летнего выпуска Венгрии снизилась на 8 бп, в то время как доходности 10-летних бумаг Индонезии и ЮАР повысились на 5–7 бп.
Сегодня Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ. Учитывая приближение погашения ОФЗ-26216, Минфин, вероятно, вновь предложит ОФЗ-26209 (YTM 7,85%). Вторым выпуском на аукционе может стать новый ОФЗ-26228 (YTM 8,18%), который в последний раз предлагался инвесторам две недели назад.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190514/829970779.html