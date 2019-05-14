С окончанием майских выходных в России оборот торгов на Московской бирже вырос до 43 млрд руб. Большая часть оборота пришлась на ближний отрезок кривой в свете предстоящего погашения ОФЗ-26216 в среду (на долю ОФЗ-26214 и ОФЗ-26216 пришлось примерно половина оборота). На фоне технической поддержки со стороны предстоящего погашения короткие ОФЗ закрылись на прежних уровнях либо опустились в доходности на величину до 5 бп (некоторые выпуски). В то же время середина и дальний конец кривой, напротив, сместились вверх в условиях снижения глобального аппетита к риску в последние несколько дней. Их доходности выросли преимущественно на 1–2 бп. Среди отстающих оказался ОФЗ-26226 (YTM 8,14%), прибавивший в доходности 3 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ продолжили дешеветь, и их реальные доходности поднялись на 2 бп. Облигации развивающихся стран в целом закрылись в минусе, за исключением выпусков стран Восточной Европы. В частности, доходность 10-летнего выпуска Венгрии снизилась на 8 бп, в то время как доходности 10-летних бумаг Индонезии и ЮАР повысились на 5–7 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ. Учитывая приближение погашения ОФЗ-26216, Минфин, вероятно, вновь предложит ОФЗ-26209 (YTM 7,85%). Вторым выпуском на аукционе может стать новый ОФЗ-26228 (YTM 8,18%), который в последний раз предлагался инвесторам две недели назад.