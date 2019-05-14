АЛРОСА (ALRS:RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 129 руб. /акцию) представила результаты продаж за апрель.

Положительная динамика не наблюдается, что объясняется более низким в сравнении с ожиданиями спросом со стороны индийских огранщиков.

По данным из пресс-релиза Rapaport, цены на алмазы ювелирного качества снизились в апреле на фоне продолжающегося переизбытка предложения и избирательного спроса со стороны Дальнего Востока. Компания продала алмазов на сумму USD 318,7 млн, что на 15% ниже прошлого месяца и на 21% ниже г/г.

АЛРОСа по-прежнему с оптимизмом смотрит на 2П19. Мы подтверждаем наш в целом позитивный взгляд на акции компании и нейтрально относимся к данным по продажам за апрель. Алмазодобывающая отрасль остается цикличной. Однако сильная финансовая позиция АЛРОСы позволяет компании противостоять негативным тенденциям в отрасли и позволяет выплачивать щедрые дивиденды. В пятницу компания представит финансовую отчетность за 1К19 по МСФО.