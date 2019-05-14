Роснефть опубликовала результаты за 1к19 по МСФО, которые мы считаем довольно сильными. EBITDA превысила наш прогноз на 4% на фоне более высоких льгот по НДПИ. Однако компания отразила в отчетности расходы в размере 1,4 млрд долл., связанные с обесценением активов, что негативно отразилось на чистой прибыли, оказавшейся на 21% ниже наших ожиданий. Чистая прибыль за 1к19 предполагает годовую дивидендную доходность на уровне примерно 5,9%, что, по нашим оценкам, в целом совпадает со средним уровнем по сектору.

Рост объемов экспорта оказал поддержку выручке. В квартальном сопоставлении выручка снизилась на 4%, до 31,4 млрд долл., однако оказалась на 3% выше консенсус-прогноза и наших оценок. Основное расхождение с нашим прогнозом связано с превысившим ожидания объемом закупок нефти (на 2,6 млн т или на 37% выше нашего прогноза), что привело к увеличению объемов экспорта. Таким образом, выручка от реализации нефти в квартальном сопоставлении практически не изменилась, составив 15 млрд долл., несмотря на снижены цены нефти Urals на 6% к/к. С корректировкой на разницу в покупках нефти выручка компании составила 30,3 млрд долл., что в целом согласуется с нашим прогнозом.

EBITDA превысила наши ожидания за счет уменьшения налоговых платежей. Ключевым фактором, оказавшим позитивное влияние на финансовые результаты компании, стали выплаты по НДПИ, которые оказались ниже наших ожиданий (8,3 млрд долл. против нашего прогноза 8,9 млрд долл.). Это было обусловлено тем, что налоговые льготы по НДПИ оказались на 7% выше ожиданий, повысившись на 44% к/к, до 2,2 млрд долл. против нашей оценки на уровне 1,6 млрд долл. Еще одним фактором стало снижение НДПИ в соответствии с новым режимом налогообложения (налог на добавленный доход), введенным в 1к19. Хотя Роснефть не раскрывает в своей финансовой отчетности объем, в отношении которого применяется НДД, мы полагаем, что эта разница в объеме выплат по НДПИ обусловлена преимущественно переводом под режим НДД большего количества месторождений, чем мы ожидали. В результате EBITDA превысила нашу оценку на 4%, составив 7,9 млрд долл. (+15% к/к).

Списания продолжаются. Между тем списание средств под обесценение активов в размере 90 млрд руб. (1,4 млрд долл.), связанное преимущественно с сегментом переработки, оказало негативное влияние на чистую прибыль Роснефти, которая по итогам 1к19 составила почти 2 млрд долл. Это предполагает годовую дивидендную доходность за 2019 г. на уровне 5,9% (в соответствии с официальной дивидендной политикой компании, согласно которой коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от чистой прибыли по МСФО), что в целом соответствует среднему уровню в секторе. Стоит отметить, что за последние 12 месяцев компания списала около 4,7 млрд долл., преимущественно в сегменте переработки. На фоне капиталовложений на уровне 3,2 млрд долл. свободный денежный поток составил 3,2 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале и предоплат), что на 6% выше нашей оценки. Во время телеконференции компания озвучила прогноз по капиталовложениям на 2019 г. уровне 1,2–1,3 трлн руб. (18–20 млрд долл.), в зависимости от ограничений в соответствии с соглашением ОПЕК+, что предполагает рост на 20–35% г/г и превышает наши прогнозы.

Телеконференция. Во время телеконференции руководство компании заявило, что из-за налогового маневра строительство ВНКХ не может быть экономически обоснованным, в связи с чем проект был исключен из инвестиционной программы компании. Кроме того, компания отметила, что коэффициент чистый долг/EBITDA был снижен до 1,3x. Однако, согласно нашим оценкам, с учетом предоплат долговая нагрузка компании немного снизилась – с 2,2x на конец 2018 г. до 2,1x в 1к19. Отдельно стоит отметить, что общая сумма непогашенных предоплат PDVSA снизилась с 2,3 млрд долл. в 4к18 до 1,8 млрд долл. в 1к19.